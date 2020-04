Io resto a casa – Parte III – di Michaela Šebőková

Dopo otto settimane a casa ci vuole un bel respiro profondo. Aprire la finestra al mattino presto, quando tutti dormono, quando anche la città e la campagna dormono, ma il cielo stellato comincia a tingersi di quel particolare blu che preannuncia la nuova giornata. Ci fa compagnia solo un merlo, che ormai consideriamo un caro vicino di casa. Viene quotidianamente a posarsi sulla nostra antenna esattamente alle cinque e venti, prima dell’alba, e si mette a cantare tutto ciò che sa, ciò che ha sentito dagli altri e ciò che immagina e compone nella sua testolina nera dal becco giallo. Facciamo un bel respiro, ce lo possiamo permettere, sia perché fuori fa già abbastanza caldo sia perché lo smog è diminuito notevolmente. Facciamo un bel respiro e con gli occhi chiusi proviamo a pensare la nostra giornata.

– Che faccio stasera? Vado al cinema? Al Teatro? All’Opera? Oppure vado semplicemente a mangiare una pizza? O una bella fiorentina? O a vedere una partita con gli amici?

– No, no e ancora no! Sono dei pensieri distruttivi e controindicati alle persone che ragionevolmente sanno di non poter uscire di casa per fare queste attività, non per ora!

– Ma cosa c’è di male se me lo immagino? Immaginando di mangiare una fetta di torta al cioccolato mica ingrasso!

– Certo, quando sei a dieta la cosa migliore è di sognare le torte al cioccolato, ti aiuta sicuramente a rinforzare la tua autodeterminazione! Che atteggiamento sciocco! Devi pensare a qualcosa che puoi fare a casa, no?

– Ma io, di stare chiuso in casa, non ne posso piùùùùù!

– Fai allora come ha fatto una mia amica. Ha deciso di immaginare di dover stare “segregata” a casa non per coronavirus, ma per un femore rotto. E di non avere l’ascensore nel condominio. Un’esperienza che tra l’altro ha già vissuto un paio di anni fa.

I giorni passano, i ragazzi crescono, le mamme imbiancano, i femori si risaldano, il coronavirus s’indebolisce. Speriamo. E potremo di nuovo fare tutto ciò che facevamo prima, o quasi. Nel frattempo, quando aprite la finestra e fate un bel respiro, pensate semplicemente a quanto siete fortunati. Di avere una casa, che ha pure una finestra, e questa finestra si apre, e voi la potete aprire. Per guardare fuori, per ammirare le stelle, per ascoltare il merlo che fa il suo concerto anche per voi. E resterete a casa finché sarà necessario, in quella casa che è il vostro nido e non è vero che la detestate. E poi, ditemi un po’, dove vorreste andare con quel femore rotto?

Quando esco di casa

Se poi, per una necessità, ci avventuriamo fuori, nelle strade deserte, bardati di mascherine comprate, o cucite in casa, o anche date in omaggio dalla Regione, le mani nei guanti e mettiamo pure un paio di occhiali, da vista, da sole o come uno ce li ha, ci sentiamo protagonisti di qualche film sinistro. Ci sembra tutto surreale, l’immagine di noi stessi ci sembra surreale, e la vista degli altri, armati come noi, ci fa ridere ma ci spaventa pure. Ci teniamo a dovuta distanza e temiamo di incontrare qualche vecchia zia, per non andare ad abbracciarla in uno slancio di affetto, buttando così all’aria tutte le precauzioni così faticosamente costruite.

Se incontriamo un altro essere bardato come noi, se anche lui indossa la “mascherina di Zaia”: lo riconosciamo e salutiamo come un nostro corregionale.

Consegnate direttamente nelle case dei veneti insieme alle istruzioni, ce le portarono la prima volta a marzo e poi in aprile. Come vedete, sono delle mascherine semplicissime, di un robusto tessuto non tessuto, tagliato in modo ingegnoso con la macchina laser. Non hanno bisogno di cuciture o di elastici per le orecchie, ci sono dei tagli dove si infilano le orecchie a seconda della misura del viso. La parte bassa scende come i fazzoletti dei banditi. Indossando questa mascherina potete tranquillamente affrontare la vostra passeggiata o la spesa al supermercato. Con un pizzico di fantasia sembrerete un po’ Rinaldo Rinaldini e se avete un viso minuto, e perciò avrete incastrato le orecchie nel primo taglio, assomiglierete pure a una creatura di Star Trek, con quelle orecchie bianche a sventola. Bisogna ammettere, che oltre a essere funzionale, la “mascherina di Zaia” ha il potere magico di farci ridere. Ridere è molto importante. A volte si ride per non piangere, ma va bene così.

Zaia che presenta, orgogliosissimo, le "mascherine" Made in Veneto. Uverejnil používateľ

Non abbiamo gli orari per fare la spesa, come in Slovacchia, dove il mattino è per le categorie a rischio, e il pomeriggio appartiene a tutti gli altri. Qui in Italia, vecchi e giovani, adulti e anziani, ognuno viene al negozio quando meglio crede. Facciamo la fila davanti al supermercato, eh, siamo furbi, abbiamo aspettato una giornata di sole, né fresca né calda, appena un po’ ventilata, così l’attesa non è così terribile. Peccato che altri concittadini abbiano avuto la stessa idea! Hanno tutti finito il latte proprio oggi?

Mentre attendiamo, e poi quando finalmente è il nostro turno e possiamo entrare a fare la spesa, abbiamo principalmente tre compiti: spingere il carrello, ricordarsi la lista della spesa e ricordarsi di non toccarsi il viso o i vestiti con le mani nascoste nei guanti. È mortificante coordinare queste tre azioni, ci sentiamo come quando ci misero la prima volta alla guida di un’automobile. Come faccio a coordinare le mani sullo sterzo, sul cambio, il piede destro sul gas o sulla frizione e il sinistro sul freno? E poi magari anche azionare le frecce o i tergicristalli? Ciò che adesso ci sembra un nonnulla, nei primi momenti a molti di noi generava ondate di stress, con l’aggiunta di eruzione di brufoli. Fare la spesa in modo corretto ai “tempi del Coronavirus” è una questione di concentrazione, coordinazione e di volontà. È ovvio che è troppo aspettarsi da tutti i cittadini la perfezione in tal senso. Basta guardare come alcuni guidano le macchine. Niente da fare. Ma almeno proviamoci.

C’è un albero di mimosa meraviglioso, una decina di chilometri da casa mia, sul ciglio di una strada provinciale. Quest’anno, causa la situazione ben nota, non ho potuto andare ad ammirarlo, quando era in fiore. Avevo semplicemente accantonato il pensiero, facevo finta che quest’anno le mimose non fiorissero neppure, si rifaranno il prossimo anno. Poi un colpo basso. Durante una delle poche uscite di casa mi sono diretta in farmacia. E lì, in un meraviglioso vaso dipinto a mano, i teneri fiocchi gialli che coprivano i rami fioriti di mimosa mi fecero lacrimare gli occhi. Un regalo di un cliente affettuoso, mi dissero. Quel fiore per me da vent’anni simboleggia primavera. Il suo profumo mi ha avvolta e stravolta.

Anche se noi in questo momento facciamo come se la vita là fuori si fosse fermata, come se senza di noi il mondo non girasse neppure, non è per niente così. La primavera avanza, inesorabile, e a volte le sue sorprese ci regalano un ricordo indimenticabile.

(Michaela Šebőková Vannini)

