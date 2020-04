Moody’s riduce le prospettive per il sistema bancario slovacco

La pandemia di coronavirus sta iniziando ad avere un impatto sulla qualità del debito del sistema bancario in diversi paesi europei. L’agenzia di rating del credito Moody’s ha rivisto le prospettive dei 10 maggiori sistemi bancari europei a causa delle conseguenze economiche della pandemia di coronavirus e ha cambiato la prospettiva di sei paesi – Francia, Italia, Spagna, Danimarca, Paesi Bassi e Belgio – da stabile a negativo. Moody ha mantenuto “negative” le prospettive del sistema bancario in Germania e nel Regno Unito, mentre il rating del sistema bancario svedese e svizzero ha mantenuto le sue prospettive stabili.

La mossa riflette la valutazione di Moody’s secondo cui la diffusione del coronavirus in Europa, con la conseguente chiusura delle attività produttive e commerciali e le restrizioni sulle interazioni sociali, influenzerà l’attività economica durante il primo e il secondo trimestre di quest’anno.

Mentre i governi hanno implementato misure di sostegno di vasta portata progettate per sostenere la posizione finanziaria delle società e attenuare l’impatto negativo su posti di lavoro e famiglie, l’agenzia di rating non ritiene che queste siano sufficienti per compensare completamente l’impatto negativo della chiusura totale. Moody’s si aspetta che il settore alberghiero e della ristorazione, le compagnie aeree, i settori automobilistico e al dettaglio siano i più colpiti e che le piccole e medie imprese saranno particolarmente vulnerabili.

In questo contesto, si prevede che aumenteranno i prestiti bancari problematici, mentre la redditività delle banche europee, già bassa rispetto al resto del mondo, diminuirà. Tuttavia, nella maggior parte dei sistemi bancari una forte liquidità e sostanziali riserve di capitale forniscono una solida base per assorbire perdite impreviste.

La Slovacchia

Moody’s ha confermato le prospettive stabili per il sistema bancario nella Repubblica Ceca, Polonia, Austria e Irlanda, mentre ha declassato le prospettive per il settore bancario in Slovacchia, che ora è negativo, insieme a quelli di Norvegia, Finlandia, Ungheria e Portogallo. Gli analisti evidenziano che ci sono alcuni fattori di rischio – l’indebitamento delle famiglie e la significativa dipendenza dell’economia slovacca dalle esportazioni – che nell’attuale fase di crisi potrebbe approfondire ulteriormente la recessione economica nel paese, anche se le banche slovacche hanno aumentato il livello delle loro attività finanziarie.

