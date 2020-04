Come sarà il futuro dei nostri rapporti sociali?

Dalle strette di mano alla digitalizzazione della società, la pandemia di coronavirus potrebbe cambiare tutto

Prima o poi questa pandemia passerà. La quarantena a cui quattro miliardi di persone nel mondo sono sottoposte consoliderà i suoi effetti e ci consentirà – gradualmente e parzialmente – di riprendere una vita normale. Più avanti ancora, il (probabile) arrivo di un vaccino e della conseguente immunità di gregge dovrebbe permetterci di riconquistare del tutto la nostra normalità. Anche quando ciò sarà possibile, saremo davvero in grado di ricominciare a vivere come se niente fosse avvenuto? Oppure l’impatto che il nuovo coronavirus ha avuto sulle nostre vite continuerà a perseguitarci anche nel tempo a venire?

La nostra epoca era già piena di incertezze e preoccupazioni: la precarizzazione estrema del lavoro (e conseguente crescita delle diseguaglianze), le crescenti tensioni geopolitiche e ovviamente il continuo manifestarsi del pericolo più grave in assoluto, la crisi climatica (gli incendi in Australia sono stati solo ai primi di marzo). Ma queste sono minacce spesso percepite come inevitabili o ancora lontane (anche quando non lo sono). Il coronavirus ci ha invece costretto a fare i conti in prima persona e contemporaneamente in tutto il mondo con l’imprevedibilità del pianeta in cui viviamo e con le conseguenze pesantissime che le epidemie possono avere sulla società, l’economia e ovviamente la salute.

E pensare che proprio i virus e le malattie infettive sono qualcosa che già da decenni pensavamo di avere sconfitto: “Solo 50 anni fa, due importanti università statunitensi chiusero i loro dipartimenti di malattie infettive, sicure che il problema che si occupavano di studiare fosse ormai risolto”, si per esempio su Nature. Più in generale, verso la fine degli anni ’60 “le autorità sanitarie internazionali avevano previsto che gli organismi patogeni (…) sarebbero stati eliminati entro la fine del ventesimo secolo”. Alcuni strascichi di questa visione del mondo si sono avvertiti anche nella infausta decisione di Donald Trump di della Casa Bianca dedicata al rischio pandemia e anche nella generale impreparazione che abbiamo mostrato in un Occidente risparmiato dall’epidemia di Sars del 2002.

Adesso che gli allarmi lanciati – e rimasti inascoltati – da si sono infine verificati, quanto a lungo resterà impresso nelle nostre menti il pericolo che il Sars-Cov-2 si ripresenti o che in qualsiasi momento un virus o un batterio sconosciuto possa star circolando a nostra insaputa? In poche parole, quanto saremo traumatizzati – e magari resi più coscienziosi – dall’epidemia che abbiamo dovuto affrontare e di cui speriamo di liberarci (almeno temporaneamente) nel giro dei prossimi mesi? Dalla risposta a questa domanda dipende la sopravvivenza di molti dei nostri comportamenti e rapporti sociali. A partire dalla consuetudine più banale di tutti: la stretta di mano.

Ci si pensa poco, ma stringere la mano in segno di saluto non è un comportamento naturale e nemmeno diffuso in tutto il mondo. Le prime si ritrovano in un altorilievo risalente al IX secolo a.C., in cui a salutarsi in questo modo sono un re assiro e un comandante babilonese. La stessa abitudine era anche presente nella Grecia antica, per poi approdare nella cultura romana e da lì diffondersi fino a oggi. A quanto pare, la ragione della stretta risale nella volontà di porgere in segno di pace la mano con cui di solito si impugna e un’arma, mentre l’abitudine a scuotere le mani dopo averle strette sarebbe legata alla necessità di verificare che nella manica non si celasse qualche arma da taglio.

Sono quindi tre millenni che nella zona del mondo in cui viviamo siamo abituati a stringerci la mano e/o a baciarci (altra abitudine già presente nell’antica Roma). Entrambe consuetudini che abbiamo momentaneamente abbandonato e che potremmo avere più difficoltà del previsto a recuperare: in fondo, perché correre dei rischi inutili che potrebbero agevolare la trasmissione di qualche malattia?

In compenso, potremmo conquistare nuove consuetudini sociali da aggiungere al nostro campionario. Quella che ha più probabilità di essere adottata è anche la più importante: l’uso della mascherina non per difendersi dal contagio, ma per evitare di contagiare gli altri (come già si usa in numerose nazioni asiatiche). Anche a pandemia finita, potremmo quindi ritrovarci indossare una mascherina quando abbiamo tosse o raffreddore e a sfruttarla soprattutto nei luoghi affollati, a partire dalle metropolitane.

E non è detto che anche il distanziamento sociale non si faccia largo. Non sarà facile per una popolazione abituata ad avere parecchi contatti fisici imparare a tenere almeno un metro di distanza fra noi e la persona con cui si parla (e forse non è nemmeno auspicabile). Allo stesso tempo, si può escludere che il senso di insicurezza e di pericolo che si è insinuato nelle nostre menti ci spinga – più o meno consciamente – ad adottare questa precauzione anche a epidemia finita?

Ma questi sono solo gli esempi più semplici, le consuetudini più radicate nella nostra cultura che potrebbero essere messe a dura prova dal trauma provocato dalla pandemia. Tutto ciò vale a maggior ragione per gli assembramenti a cui fino a poco tempo fa non facevamo neanche caso. Quando sarà di nuovo possibile, recarsi a casa di amici non ci creerà particolari problemi, ma provate a immaginare di andare in discoteca o a un concerto pigiati tra centinaia o migliaia di persone: come vi fa sentire? Quanto tempo impiegheremo a recuperare la serenità necessaria a partecipare a una qualunque manifestazione?

Un conto è scherzare sui rave in strada a cui non vediamo l’ora di partecipare per festeggiare la fine della quarantena, un altro è trovarsi ad affrontare la nuova normalità post-pandemia, in cui il nostro cervello potrebbe inviare segnali d’allarme ogni volta che in un cinema, in un teatro, in un locale affollato qualcuno si mette a tossire.

Non sarebbe la prima volta che un’epidemia (o una guerra) cambia la società, in modi anche molto più radicali di quelli qui accennati. “La peste nera accelerò la disintegrazione del feudalesimo inglese”, si per esempio sul Financial Times. “Morirono così tanti contadini che i proprietari terrieri persero il loro potere contrattuale. La Prima guerra mondiale accelerò l’avanzata delle donne lavoratrici: una volta sostituiti gli uomini nelle fabbriche, il Rubicone era stato attraversato. E se l’epidemia di spagnola del 1918 ebbe una conseguenza, fu probabilmente quella di accelerare l’avvento della sanità pubblica”.

In tutti e tre i casi citati, si è trattato di fenomeni che si sarebbero comunque verificati, ma che hanno subito un’accelerazione in seguito a questi eventi devastanti. Lo stesso potrebbe avvenire anche in seguito al coronavirus. Il lavoro da remoto, per fare solo un esempio, era già una tendenza in atto e che alcune aziende avevano implementato in maniera più o meno diffusa. Adesso che tutti quelli che possono hanno sperimentato pro e contro del lavoro da casa, torneremo regolarmente in ufficio dal lunedì al venerdì o le nostre abitudini di lavoro saranno per sempre modificate da questa esperienza?

Allo stesso modo, potremmo a lungo dover rinunciare alla sensazione di avere il mondo in mano. Di poter andare a Londra per un evento di lavoro e qualche settimana dopo fare un weekend a Barcellona. Di prenotare le vacanze in Sud America o in Marocco e in generale di vivere in un mondo in cui i confini sono stati abbattuti (per chi vive nei paesi e nelle condizioni più privilegiate), e in cui ci si sposta da una parte all’altra del mondo anche solo per partecipare a una conferenza di due giorni.

Un lento e graduale ripensamento di queste abitudini si stava già facendo largo, a causa dell’enorme dei circa 100mila voli (pre-coronavirus) che ogni giorno solcano i cieli del pianeta. Il blocco della maggior parte degli spostamenti (non solo aerei) causati dalla pandemia potrebbe però farci cambiare le nostre abitudini con più solerzia. D’altra parte, se i leader europei riescono a portare avanti le trattative in videoconferenza, perché non possono fare altrettanto tutte le persone abituate a viaggiare nel mondo solo per partecipare a riunioni, convegni ed eventi di ogni tipo?

Forse tra qualche tempo ricominceremo a stringerci la mano e a baciarci quando incontriamo amiche e amici in affollatissimi concerti. Alcune delle abitudini che stiamo assumendo in questo periodo potrebbero invece consolidarsi e modificare per sempre le nostre vite. Tra smart working, videoconferenze e serate con gli amici su Skype, la tendenza già in atto che la pandemia potrebbe accelerare è soprattutto una: la digitalizzazione della società.

(A.D.Signorelli, cc by nc nd)

Illustr. CC0