Agg.to COVID-19: casi totali 1.049. Nuovo record di tamponi e un decesso. Parte indagine sulla DSS Pezinok

Giovedì in Slovacchia sono state testate 3.351 persone, nuovo record nel paese, che ha superato i 2.967 del giorno prima. Sono 72 le persone che sono ieri, portando il numero complessivo di infettati confermati finora a 1.049. Di questi, i pazienti attualmente positivi sono 873. Tra i nuovi casi vi sono 8 operatori sanitari e 3 pazienti all’ospedale di Bojnice e 3 persone in due case di riposo a Martin. Altri dieci nuovi casi provengono da tre comunità rom di Michalovce, Spišská Nová Ves e Levoča.

Complessivamente i test effettuati in Slovacchia dall’inizio della “coronacrisi” sono 37.737, una media di 35,9 per ogni persona trovata positiva. Attualmente, secondo le statistiche dell’NCZI, 203 pazienti sono ricoverati in ospedale, di cui 73 con diagnosi confermata di COVID-19 e altri 130 in attesa dei risultati del test. Ci sono 7 persone in terapia intensiva, 2 in ventilazione polmonare artificiale.

La maggior parte dei pazienti positivi al coronavirus (287) si trova nella regione di Bratislava, seguita dalle regioni di Košice (142), Trenčín e Prešov (85 entrambe). Ben 116 persone positive sono ospiti dei centri di quarantena statali, molte delle quali provenienti dall’estero dove è obbligatorio sostare al rientro nel paese fino a che non si verifichi la negatività al Covid.

Sono intanto saliti a 175 i guariti, 8 in più nelle 24 ore, che in gran parte sono ritornati negativi nell’ultima settimana (ben 152). Secondo i dati comunicati dalle autorità sanitarie regionali, 46 dei nuovi guariti erano stati ricoverati in ospedale e 129, con sintomi meno importanti, sono stati curati a casa.

Ancora la casa di cura di Pezinok

Si registra intanto un nuovo decesso, che porta a 9 il numero totale di morti per COVID-19. Ancora una volta si tratta di un ospite della casa di riposo DSS Pezinok, una donna che è spirata all’Ospedale universitario di Bratislava, che era stata ricoverata in condizioni critiche in terapia intensiva. Sono così 5 le vittime del coronavirus in questa struttura, dove su 93 ospiti sono stati trovati positivi 60 anziani e 19 operatori. La prima vittima qui risale al 6 aprile, ma allora non era stata diagnosticata come positiva al COVID-19: l’attribuzione alla malattia risale a pochi giorni fa. La direttrice Viola Schmidtova nel frattempo è stata rimossa e la struttura, che da domenica è isolata e guardata a vista dalla polizia, è gestita da un commissario straordinario. Il presidente della regione di Bratislava ha deciso di fare i test a tutto il personale delle 14 strutture per anziani nella regione.

Sulla struttura DSS Pezinok è partita questa mattina della polizia regionale di Bratislava, che ha aperto un fascicolo per il reato di epidemia colposa. Gli agenti stanno effettuando ispezioni nei locali non residenziali della struttura, osservando rigorose misure di sicurezza e hanno allestito una sala per interrogatori temporanei vicino alla struttura. La polizia si è mossa su denuncia del sindaco di Pezinok Igor Hianik.

