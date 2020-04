La Slovacchia riporta a casa parte del suo contingente militare in Afghanistan

Il ministero della Difesa ha organizzato il ritorno di un contingente di 29 soldati professionisti di stanza in Afghanistan nell’ambito dell’operazione Resolute Support guidata dalla NATO. I militari sono la sera di martedì 14 aprile con un aereo governativo che ha rimpatriato anche un civile slovacco. Quest’ultimo aveva lavorato nel paese e non era riuscito a rientrare in altro modo. Prima dell’autorizzazione all’imbarco si era sottoposto a un test per il coronavirus, risultato negativo. Dopo l’atterraggio tutti i passeggeri dell’aereo sono stati portati in una struttura di quarantena dell’Accademia delle Forze armate a Liptovský Mikuláš (regione di Žilina).

«La presenza dei militari slovacchi non era necessaria per garantire i compiti della missione. Abbiamo preso questa decisione a causa della richiesta del comandante dell’operazione di ridurre al minimo il numero del personale» in relazione alla pandemia di coronavirus, ha detto il ministro della Difesa Jaroslav Naď. Altri 20 membri delle Forze armate slovacche sono ancora dispiegati in Afghanistan come parte dell’operazione NATO. Svolgono compiti di addestramento delle forze di sicurezza afgane. Complessivamente le Forze armate slovacche operano all’estero con 464 truppe nell’ambito di missioni e operazioni internazionali di gestione delle crisi.

Fino a ieri sono stati confermati cinque casi di COVID-19 tra il personale della difesa: quattro sono militari professionisti e uno è un impiegato civile. Quest’ultimo, e un soldato, si sono già ripresi e guariti dalla malattia, mentre tre casi sono nuovi e direttamente collegati allo spiegamento delle Forze armate slovacche nello svolgimento dei compiti relativi alla lotta contro il nuovo coronavirus. Si stanno cercando ora i contatti avuti da questi con altri membri del personale.

(Red)

Foto MOSR