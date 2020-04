Ministro della Salute: crisi è opportunità per accelerare la riforma sanitaria

La crisi epidemica ed economica che sta vivendo la Slovacchia può anche essere una buona opportunità per accelerare alcune delle riforme che sono state preparate. Lo ha detto ieri il ministro della Salute Marek Krajčí (OĽaNO) rispondendo a una domanda dell’agenzia . Ora che viene incoraggiato l’uso della telemedicina che tocca tutto il settore della medicina ambulatoriale, terremo presente questo svilulppo e faremo il possibile per introdurre le misure della riforma durante questa crisi, ha affermato il ministro. Le cose che funzionano bene, come la telemedicina, verranno sicuramente utilizzate in seguito. Al tempo stesso alcuni schemi di riprofilazione potrebbero aiutare a riformare il sistema sanitario slovacco, sebbene l’attuale divisione dei cosiddetti ospedali “rossi e bianchi” non ricopi la riforma delle strutture sanitarie nota come “stratificazione ospedaliera”.

Il ministro Krajčí ha inoltre informato che gli ospedali slovacchi verranno riprofilati in tre fasi. Ha aggiunto che la Slovacchia non è nemmeno nella prima fase, poiché la trasmissione virale di comunità nel paese non è stata ancora dimostrata nella sua interezza. Nella fase iniziale ci sono circa 500 letti pronti per i pazienti che avranno bisogno della terapia intensiva. Se questa capacità viene riempita, ci saranno tre fasi di riprofilatura. La prima avrebbe impatto su 11 ospedali chiave con capacità complessiva di circa 2.200 posti letto. La seconda includerebbe la riprofilatura completa di 22 ospedali e la terza fase fornirebbe 31.000 posti letto. «Speriamo che non avremo bisogno di usarli», ha concuso Krajčí.

Nel frattempo, nei giorni scorsi Krajčí ha firmato l’acquisto di 88 ventilatori polmonari, avvertendo che il ministero sta lavorando al reperimento di un numero molto più alto di respiratori meccanici, in vista di uno scenario in cui «avremmo a disposizione più di 1.000 ventilatori per l’intera Slovacchia». Una settimana fa il governo aveva concordato la consegna di altri 300 macchinari dalla società Chirana Medical Stará Turá, produttore di apparecchiature di respirazione assistita, che dovrebbero arrivare negli ospedali slovacchi entro la fine di giugno. Secondo il modello previsionale dell’Istitiuto di politica sanitaria (IZP) del ministero della Salute si stima che al picco dell’epidemia – all’inizio di luglio – saranno oltre mille le persone che avranno bisogno della ventilazione polmonare in reparti di terapia intensiva.

La riforma della stratificazione degli ospedali preparata dal ministero della Salute e di cui si è discusso molto alla fine della scorsa legislatura, non è mai arrivata in Parlamento. Il provvedimento, di cui era previsto il voto parlamentare in ottobre, era stato più volte rimandato dalla coalizione e anche dallo stesso ministro della Sanità Andrea Kalavská (candidata Smer-SD) per lo scarso sostegno che otteneva dai membri della coalizione, in particolare dai partiti Smer e SNS, anche se il premier Pellegrini (Smer-SD) era a favore. A dicembre la ministra ne ha avuto abbastanza e si è dimessa.

Il progetto di riforma mirava alla creazione di una rete di ospedali distribuiti in tutto il paese con finanziamenti garantiti dalle compagnie di assicurazione sanitaria e perfettamente funzionanti entro il 2030. Gli ospedali dovevano essere suddivisi in tre categorie, ognuna con una gamma di servizi diversa. Gli ospedali locali, raggiungibili dalla popolazione entro 30 minuti, avrebbero fornito assistenza sanitaria per le cure più urgenti. Gli ospedali regionali avrebbero dovuto offrire una gamma di copertura sanitaria più completa mentre gli ospedali nazionali, raggiungibili in 2 ore, erano destinati a gestire le procedure mediche più complesse.

(Red)

Foto MZSR