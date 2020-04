Dopo il coronavirus. I rischi per difesa, cybersecutity, sicurezza collettiva

C’è chi ritiene che per via del , l’ordine mondiale sarà destinato a rivoluzionarsi. Per alcuni è la fine della globalizzazione. Per altri ancora, la crisi accelererà ulteriormente l’ascesa della Cina o il declino dell’Unione europea. Qui vogliamo focalizzarci su alcuni aspetti meno roboanti, ma pur sempre collegati alla crisi – la crescita delle minacce cibernetiche, la readiness delle Forze armate e le necessità finanziarie delle start-up – e che, se non affrontati, possono avere importanti ripercussioni strategiche nel breve e medio termine.

Rischi cibernetici in aumento

Studenti, lavoratori e più in generale tutti i cittadini spendono sempre più tempo su Internet per compensare l’impossibilità di muoversi. Più stiamo su internet e più trasferiamo dati via piattaforme digitali. Però, man mano che il ricorso all’home office aumenta, più aumentano le conversazioni riservate che avvengono in via digitale o la condivisione online di documenti sensibili. In altri termini, i rischi cibernetici aumentano. Anche perché, maggiore è il tempo passato su Internet, maggiore sono le possibilità di sfruttare zero-day vulnerabilities o altre imperfezioni a livello di hardware o software.

È di pochi giorni fa, per esempio, la notizia che, per via dell’aumento del traffico digitale, la piattaforma di videoconferenze : con ovvi rischi per la sicurezza delle informazioni che gli ignari partecipanti si sono scambiati. Rafforzare le difese cyber di privati, aziende e organizzazioni, pubbliche e private, è una priorità.

[…continua]

Foto cc by