Agg.to COVID-19: aggiunti ieri 28 nuovi casi. Ci sono altri quattro morti

Ieri si sono di persone risultate positive al tampone per COVID-19. Le statistiche ufficiali di NCZI indicano dunque un numero totale di 863 infezioni da coronavirus, di cui sono 706 le persone ancora positive a questo momento.

Mentre i guariti sono saliti a 151, come riportano le autorità sanitarie regionali, 38 in più solo ieri, con 40 di essi che erano stati ricoverati e gli altri 111 che sono sempre rimasti in isolamento domestico, cresce anche il numero dei decessi.

Le morti attribuite a Covid sono ora 6, quattro in più rispetto a ieri, tutte di anziani. Secondo le informazioni fornite dal ministro della Salute Marek Krajčí, una delle vittime, di 89 anni, è deceduta all’Ospedale universitario di Trnava. Le altre tre vittime registrate ieri erano ospiti della casa di riposo di Pezinok. Due dei decessi sono avvenuti per polmonite bilaterale all’Ospedale universitario di Bratislava, mentre un caso di morte si era verificato nella struttura già il 5 aprile. Ora è stato appurato che era dovuto al coronavirus.

Nella giornata di ieri sono stati esaminati 1.439 tamponi nasofaringei, portando il totale dei test a 30.628.

Al momento 141 pazienti sono in ospedale, di cui 5 in terapia intensiva. Di essi, 4 hanno bisogno della ventilazione polmonare meccanica. Delle 141 persone complessivamente ricoverate, 67 sono risultate positive al coronavirus, le altre 74 hanno sintomi e sono in attesa dei risultati.

La casa di riposo DSS (Domov sociálnych služieb) Pezinok è venuta all’onore della cronaca domenica, quando si è saputo di un primo caso di infezione. Lunedì sono risultati positivi al Covid 43 degli anziani ospiti e 5 dipendenti. Con il proseguimento dei test i casi di contagio sono arrivati a 56, divenendo il primo focolaio di Covid in Slovacchia. Alcuni di loro sono in terapia intensiva in condizioni critiche. Vedi qui.

Nel frattempo le Forze armate registrano un primo caso di infezione da COVID-19 in una caserma dell’esercito a Nitra. La persona interessata, che non è noto al momento come sia stata contagiata, ha sintomi lievi che non richiedono il ricovero ospedaliero. Si trova in quarantena domestica con la sua famiglia. Altri due casi di contagio erano stati segnalati all’interno del Ministero della Difesa, entrambi completamente guariti.

