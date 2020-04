Nuovo ministro Naď mette il freno a investimenti per la difesa

Il nuovo ministro della Difesa Jaroslav Naď (OĽaNO) ha in programma di interrompere numerosi progetti militari avviati sotto i suoi predecessori. Egli intende rivedere le sue priorità più imminenti puntando in primo luogo a rifornirsi di dispositivi di protezione di base per i soldati nella lotta contro il COVID-19. Il ministro ha elogiato in un’intervista per Tasr l’impegno mostrato dai militari nel corso delle operazioni svolte nell’ambito della limitazione della diffusione della malattia in Slovacchia.

Il ministero, che sta organizzandosi anche per corsi di formazione al nuovo personale medico, ha messo a disposizione 1.500 membri dell’esercito per compiti di pattugliamento insieme alla polizia sulle strade, ai valichi di frontiera, nei centri di quarantena e negli ospedali. Personale medico è stato inviato a rinforzare in casi specifici il servizio sanitario e si occupa di eseguire i test per il coronavirus negli insediamenti rom. Inoltre, le Forze armate utilizzano i nuovi elicotteri Black Hawk, come anche i mezzi di terra, per il trasporto di persone, attrezzature e materiali medici e di protezione dove servono in tutto il paese.

Il ministro della Difesa vede la necessità di aprire presto una ampia discussione sui progetti di modernizzazione delle Forze armate. Molti progetti di alto profilo sono finiti senza risultati, ha detto, sottolineando che dai predecessori ha ereditato diverse controversie giudiziarie e sanzioni per progetti non trasparenti. In futuro, per le necessità di attrezzature e tecnologie delle Forze armate slovacche, Naď vuole discutere cifre e specifiche concrete, e lanciare gare internazionali nella massima trasparenza.

Tra gli acquisti che vuole cancellare c’è quello dei trasportatori militari corazzati 8×8, che Naď ha definito un “caso da manuale di non trasparenza”. L’Ufficio degli appalti pubblici (ÚVO) ha poi ordinato pochi mesi fa l’annullamento della gara per i veicoli tattici 4×4, un affare da diverse centinaia di milioni di euro. I documenti di gara indicava parametri specifici molto dettagliati che erano completamente rispettati da un solo modello di veicolo di una società ceca. Il ministero, sotto la direzione precedente, ha fatto ricorso e il verdetto di ÚVO è atteso a breve. Solo per le due gare indicate si stimava un costo, solo per gli automezzi e senza le spese per addestramento, tecnologie supplementari, armamenti e munizioni, di quasi un miliardo di euro

Pochi giorni fa Naď aveva affermato che sarà necessario un ricalcolo delle rate per la flotta di quattordici jet da combattimento F-16 che saranno consegnati alla Slovacchia tra il 2022 e il 2023. Una commessa fatta all’americana Lockheed Martin, attraverso il programma Usa per vendita di armamenti ai governi stranieri Foreign Military Sales (FMS), per un valore di 1,6 miliardi di euro, firmata dal governo precedente a fine 2018.

Nel frattempo le Forze armate registrano un primo caso di infezione da COVID-19 in una caserma dell’esercito a Nitra. La persona interessata, che non è noto al momento come sia stata contagiata, ha sintomi lievi che non richiedono il ricovero ospedaliero. Si trova in quarantena domestica con la sua famiglia. Altri due casi di contagio sono stati segnalati all’interno del Ministero della Difesa, entrambi completamente guariti.

(Red)

Foto mod.gov.sk