Autorità sanitaria: situazione coronavirus in Slovacchia buona, prossimi giorni cruciali

«Dobbiamo parlare di come affronteremo le conseguenze dell’attuale crisi. La nostra vita tornerà gradualmente alla normalità se vengono soddisfatte alcune condizioni importanti», ieri sui social dopo una riunione congiunta di epidemiologi ed economisti che si è svolta ieri presso il palazzo presidenziale su sua iniziativa per aggiornare la situazione dell’impatto economico e sociale della crisi. Nel corso dell’incontro si è detto che una tabella di marcia per il progressivo ritiro delle misure di sicurezza contro la pandemia deve essere flessibile e tenere conto del fatto che aprire con troppa fretta potrebbe significare fare un grosso passo indietro e peggiorare la situazione. Tra le condizioni essenziali per ripartire c’è la necessità di «test intelligenti in grado di identificare immediatamente tutte le persone a rischio», ma anche «garantire un numero sufficiente di siti di quarantena, poiché saranno ancora molte le persone che ritorneranno in patria dall’estero». E va tenuta sotto controllo la diffusione del virus in aree di rischio come gli insediamenti rom o le strutture per gli anziani.

Čaputová accoglie con favore la notizia che, «secondo gli economisti, un mese di rigorose misure di sicurezza non significa danni permanenti e irreversibili alla nostra economia», ma diventerebbe un problemata serio continuare su questa strada per i mesi a venire, apportando «un impatto significativo sul peggioramento della situazione delle famiglie dipendenti da un reddito regolare», che «non saranno adeguatamente garantite dai sussidi di compensazione statale». Pertanto, conclude la presidente, «rimanere più a lungo nello stato attuale dipende in larga misura dalla capacità del nostro sistema sociale di identificare e assistere tali persone, nonché dalla capacità del governo di valutare e adeguare le misure adottate».

della Repubblica Slovacca Ján Mikas, l’attuale situazione epidemiologica in Slovacchia in relazione alla diffusione di COVID-19 è relativamente buona, essendo uno dei paesi con la più bassa incidenza della malattia. Mikas ha detto che «La situazione epidemiologica è attentamente monitorata e valutata ogni giorno», e che «Le prossime due o tre settimane saranno importanti» perché «mostreranno uno sviluppo più completo della morbilità nel nostro paese». Mikas ha parlato dopo la riunione congiunta.

Secondo Mikas nei prossimi giorni sarà possibile fare previsioni più attendibili sull’evoluzione della morbilità e capire quanto i cittadini abbiano rispettato le misure di contenimento prescritte durante le vacanze di Pasqua. Inoltre, grazie a un maggior numero di test programmati, si vedrà quanto il contagio abbia toccato gli insediamenti rom e i centri di quarantena, nonché tenere sotto stretto monitoraggio la situazione nelle case di riposo.

Fino ad ora, pensa il direttore sanitario, la crescita di casi positivi rilevati è anche correlata al numero crescente di persone che rientrano dall’estero e che sono isolate nelle strutture statali di quarantena. L’isolamento in questi centri è garantito fino all’effettuazione di un tampone negativo, e in questo modo si evita lo scoppio di nuovi focolai nel paese.

Parlando di eventuali ulteriori decisioni di misure restrittive in Slovacchia, Mikas ha detto chedipendanno non solo dallo sviluppo della situazione epidemiologica interna, ma anche dagli sviluppi nei paesi vicini. L’incontro tra epidemiologi ed economisti a suo parere è stato molto utile proprio in relazione alla definizione delle mosse da assumere per il futuro. Secondo una squadra di esperti epidemiologi, infettologi e altre autorità mediche, se si dovessero gradualmente riaprire le attività economiche si dovrebbe prima cominciare con quelle in cui non si verificano assembramenti di persone e vengono rispettate le misure igieniche giù in vigore (distanziamento sociale, mascherine e disinfezione delle mani o guanti monouso).

(Red)

Foto prezident.sk