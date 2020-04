Polizia, più di 150 mila i controlli agli spostamenti delle persone

Il ministro degli Interni Roman Mikulec ha portato al consiglio dei ministri di ieri sul rispetto delle misure più severe di restrizione ai movimenti delle persone decise per il periodo pasquale. Dall’8 al 13 aprile la polizia ha effettuato complessivamente 150.193 controlli, registrando oltre 3.000 violazioni da parte di persone che si sono spostate oltre il proprio distretto di residenza senza le dovute ragioni.

Per la maggior parte dei casi, le pattuglie di polizia si sono limitate ad ammonire coloro che non hanno rispettato le disposizioni e a rimandarli indietro verso il proprio distretto. Ma in alcune decine di casi sono state emesse multe, poco più di un centinaio. Il maggior numero di sanzioni sono state comminate a chi non indossava la mascherina, che è stata resa obbligatoria il 24 marzo per tutti gli spostamenti fuori casa. Nel complesso si tratta di un numero limitato di trasgressioni, ragion per cui il ministro ha ringraziato i cittadini per il rispetto delle restrizioni, ricordando che la loro inosservanza comporta non solo un rischio per la propria salute, ma anche per quella degli altri. Tra le violazioni “per altre ragioni” si sono registrate guida in stato di ebbrezza, rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, furto di legna, possesso di stupefacenti.

Per quanto riguarda le violazioni della quarantena, e gli spostamenti di persone provenienti da aree sottoposte a quarantena dichiarata, il ministero degli Interni starebbe discutendo con l’Autorità sanitaria pubblica per la divulgazione di dati sulle persone infette. Questo dovrebbe contribuire a un controllo più efficace.

Intanto la polizia di Stato slovacca ha informato ieri sui social che dalle prime restrizioni decise da governo e unità di crisi per limitare la diffusione del coronavirus sono stati rilevati 1.165 casi di violazioni della quarantena. Nel frattempo sono state 327 le violazioni alle disposizioni di chiusura forzata dell’attività per persone giuridiche, ristoranti e simili. Mentre 293 persone sono state multate per non aver rispettato l’obbligo dell’uso di mascherina fuori di casa. La polizia ricorda che chiunque può segnalare i trasgressori ai numeri per le emergenze 158 o 159. Alle persone fisiche che hanno violato la quarantena è stata inflitta un’ammenda di 1.659 euro, mentre per le persone giuridiche è prevista una multa di 20.000 euro.

