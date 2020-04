Governo: estesi i controlli alle frontiere Schengen fino al 7 maggio

Su proposta del ministro degli Interni, ieri il governo ha deciso di all’area Schengen – vale a dire con Austria, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria – fino al 7 maggio. E lo stesso vale per i controlli sui voli Schengen negli aeroporti internazionali del paese. Fino a quella data si potrà entrare o uscire dal paese solo dai valichi e dagli aeroporti designati in precedenza.

Questi i dall’8 aprile fino al 7 maggio:

AUSTRIA 🇦🇹

Bratislava – Jarovce – Kittsee (autostrada)

Bratislava – Jarovce – Kittsee (strada vecchia)

Bratislava – Petržalka – Berg

Moravský Svätý Ján – Hohenau

UNGHERIA 🇭🇺

Bratislava Čunovo – Rajka (autostrada)

Medveďov – Vámosszabadi

Komárno – Komárom

Štúrovo – Esztergom

Šahy – Parassapuszta

Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat

Šiatorská Bukovinka – Salgótarján

Kráľ – Bánréve

Milhosť – Tornyosnémeti (strada I/17)

Milhosť – Tornyosnémeti cesta (superstrada R4)

Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (valico di frontiera)

REPUBBLICA CECA 🇨🇿

Svrčinovec – Mosty u Jablunkova

Makov – Bílá-Bumbálka

Horné Srnie – Brumov-Bylnice

Drietoma – Starý Hrozenkov

Moravské Lieskové – Strání

Lysá pod Makytou – Střelná

Vrbovce – Velká nad Veličkou

Brodské – Břeclav (autostrada)

Holíč – Hodonín

Skalica – Sudoměřice (strada nuova)

POLONIA 🇵🇱

Trstená – Chyžné

Vyšný Komárnik – Barwinek

AEROPORTI ✈️

Bratislava, Košice, Poprad, Piešťany, Sliač, Žilina, Prievidza, Nitra e Jasná.



Austria e Repubblica Ceca, nuove disposizioni

L’Austria, dal 10 aprile, ha esteso anche ai e la Repubblica Ceca i controlli sanitari già in vigore alle altre sue frontiere dell’area Schengen e non. Il che significa che per entrare nel suo territorio è necessario disporre di un certificato sanitario che dimostri la negatività al Covid. Più info qui. Mentre la Repubblica Ceca impone la quarantena di 14 giorni ai lavoratori stranieri transfrontalieri che entrano nel paese.



Obbligo di quarantena per chi entra in Slovacchia

Rimangono in vigore le norme emesse in precedenza sugli arrivi nel paese. Tutte le persone che dal 6 aprile entrano nel territorio della Repubblica Slovacca saranno collocate in un centro statale di quarantena, dove trascorreranno il tempo necessario per eseguire il testo per il coronavirus. Chi rientra deve precedentemente registrarsi per essere distribuite nel centro di quarantena più vicino alla loro residenza. La registrazione per via elettronica va fatta tramite il modulo che si trova a . Maggiori informazioni su questo sono .

Se il risultato del tampone è negativo, queste persone verranno lasciate proseguire il viaggio verso casa, dove dovranno rimanere in isolamento domestico per il tempo sufficiente a fare complessivamente 14 giorni di quarantena. Uno status che dovranno rispettare anche tutti gli individui della famiglia. Tutti sono tenuti a denunciare il loro ritorno telefonicamente o elettronicamente al proprio medico di famiglia o pediatra.

Alcune categorie di persone tra cui le donne incinte, gli over 75, gli autotrasportatori o i residenti nelle zone di confine (entro i 30 km), sono escluse dalla quarantena obbligatoria nelle strutture di Stato, ma dovranno rispettare l’isolamento di 14 giorni a domicilio. La violazione della quarantena comporta per le persone fisiche una sanzione di 1.659 euro. Come ha informato la polizia ieri, finora sono stati registrati 1.165 casi di violazione della quarantena.

(Red)

Foto FB/Policia SR