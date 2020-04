Agg.to COVID-19: fino ad ora sono 835 i casi di coronavirus. Salgono a 123 i guariti

Fino a ieri sera in Slovacchia sono stati registrati 835 casi di contagio da COVID-19, 125 in più rispetto all’ultimo bollettino di cui avevamo dato conto venerdì 10 aprile. Da allora si sono aggiunti 13 casi venerdì, 14 sabato, 27 domenica e infine ieri, il Lunedì di Pasqua, altri 66 casi. Tra questi ultimi ci sono 43 ospiti e 5 dipendenti di una casa di riposo a Pezinok. Oggi altri 8 ospiti sono risultati positivi, e si faranno i tamponi a tutti. Le persone attualmente malate passano a 710.

Intanto esami per il coronavirus eseguiti complessivamente dall’inizio dell’epidemia sono stati 30.052, e 1.302 sono quelli di ieri. I tamponi esaminati quotidianamente sono stati in media quasi 2.400 negli ultimi sette giorni, in forte crescita di settimana in settimana, anche con l’ausilio dei laboratori privati. Ieri, sul totale di 1302 test i laboratori statali ne hanno eseguiti 1.059 (l’81%) e i privati altri 243, di cui uno solo era positivo.

Allo stato attuale, secondo le statistiche dell’NCZI, sono 121 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 46 confermati Covid e 75 casi in attesa dei risultati. Quattro persone sono in terapia intensiva, e altri quattro necessitano della ventilazione polmonare artificiale.

In crescita il numero dei guariti. Fino a ieri sarebbero 123, di cui 33 erano stati ricoverati in ospedale e 80 sono sempre rimasti a casa e curati in isolamento domiciliare. Sono 16 le persone guarite ieri, e ben 84 quelle dichiarate ufficialmente guarite il giorno di Pasqua. Rimangono solo due i decessi attribuiti dalle autorità sanitarie all’infezione da coronavirus.

Delle 101 persone nella categoria di età più a rischio, quella superiore ai 65 anni, il 60% si trovano nella regione di Bratislava – 39 nel distretto di Pezinok (29 donne e 10 uomini) e 22 nel distretto di Bratislava (13 donne e 9 uomini).

La regione di Bratislava mantiene il maggior numero di contagiati da COVID-19, 264 persone, seguita dalle regioni di Košice (106), Prešov (101), Žilina (95), Trenčín (92), Trnava (66), Banská Bystrica (61) e Nitra (50). Del totale, 425 sono uomini e 410 donne.

La quota più importante di persone positive, 246 (31%), è nella fascia di età dai 30 ai 44 anni. Altre 221 persone (26%) da tra i 15 e i 29 anni, mentre nella categoria 45-59 anni sono 171 i positivi e altri 152 hanno più di 60 anni. Il numero più piccolo di infettati è tra i bambini fino a 14 anni, solo 42 (5%).

(La Redazione)

Illustr. CC0