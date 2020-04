Austria, da oggi certificato no-Covid anche per chi viene dalla Slovacchia

Dal 10 aprile le autorità austriache hanno esteso anche ai e la Repubblica Ceca i controlli sanitari già in vigore alle frontiere con Italia, Germania, Svizzera, Liechtenstein, Slovenia e Ungheria. Rimane permesso l’ingresso nel territorio austriaco solo alle persone che mostrano un certificato di negatività al test del COVID-19. Il documento, in tedesco, inglese, francese o italiano non deve essere più vecchio di 4 giorni. A chi non dovesse essere munito di tale certificazione non sarà consentito l’ingresso nel paese. Esentati dall’obbligo solo i cittadini austriaci o con residenza in Austria che si obbligano ad un autoisolamento domestico di 14 (o fino a quando non si sono sottoposti a un tampone risultato negativo).

Analogamente, la misura non si applica ai pendolari che entrano in Austria per lavoro (serve una conferma del datore di lavoro o il contratto di lavoro), per chi trasporta merci (con documenti di scarico / carico alla mano) e per chi transita attraverso l’Austria senza fermate, o per le persone soggette all’assicurazione di malattia obbligatoria in Austria e/o che si recano . Il transito è consentito dopo la firma di una dichiarazione in cui si dimostrano le ragioni necessarie per il viaggio (ad esempio un contratto di lavoro in un altro paese) e si garantisce di non fermarsi sul territorio austriaco deviando dalla rotta dichiarata. Gli automezzi dovranno necessariamente dimostrare di avere il serbatoio pieno all’ingresso nel paese. La misura è valida provvisoriamente fino alla fine di aprile.

Tra Slovacchia ed Austria sono aperti i valichi di frontiera Petržalka – Berg, Jarovce – Kittsee (strada vecchia), Jarovce -Kittsee (autostrada). Quest’ultimo anche per i mezzi pesanti. Da oggi l’Austria ha parzialmente rimosso alcune delle restrizioni per fermare il diffondersi del coronavirus e permette più piccoli. Rimane l’obbligo per tutti di indossare le mascherine, in tutti i negozi, sui mezzi pubblici e sui taxi.

Anche in Repubblica Ceca è iniziata da oggi una cosiddetta fase due con la riapertura dei negozi, sempre rispettando distanza sociale e divieto di assembramento. Praga ha rinnovato anche le condizioni , inclusi quelli che provengono dalla Slovacchia, che devono obbligatoriamente rispettare una quarantena di 14 giorni all’ingresso nel paese prima di iniziare a lavorare.

Tutte le informazioni relative agli spostamenti da e per l’estero sono riassunte .

(Red)

Foto cc by sa