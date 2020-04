Agg.to COVID-19: salgono a 715 i casi totali di contagio. 23 sono guariti

Nella giornata di mercoledì si sono di infezione da COVID-19 in Slovacchia, portando il totale di contagi a 715, 389 uomini e 326 donne, di cui 680 sono le persone attuamente positive. I laboratori hanno esaminato 2.301 nuovi campioni, di cui 1.600 dei laboratori statali (con 13 editi positivi) e 701 dei laboratori privati (1 positivo), portando il totale dei tamponi eseguiti a 23.653.

Fino a ieri sono stati 23 i guariti, come indicano le statistiche del Centro di informaziona sanitaria nazionale NCZI, mentre due rimangono le persone decedute. Sono 147 i pazienti che al momento sono in ospedale, di cui 44 confermati Covid e 103 casi in attesa dei risultati di laboratorio.

Salgono a 55, due più di ieri, le persone infette nella categoria di età superiore ai 65 anni, la maggior parte nel distretto di Bratislava (9 uomini e 10 donne).

La regione di Bratislava conta il maggior numero di contagi, 199, seguita da Košice (94), Prešov (89), Trenčín (86), Žilina (85). Il numero minore di casi si registra nella regione di Nitra, che ha 44 positivi.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 1️⃣4️⃣ nových prípadov ochorenia COVID-19 😷 (koronavírus), celkovo už máme 715… Uverejnil používateľ

(La Redazione)