Immobili residenziali in Slovacchia prezzi aumentati del 40% dal 2007

I prezzi degli immobili residenziali in Slovacchia sono aumentati del 40% nell’ultimo trimestre del 2019 in confronto al 2007. Un risultato che pone la Slovacchia all’ottavo posto in Europa per ritmo di crescita secondo i . La media nell’UE è stata del 18,7%. Nel quarto trimestre dell’anno scorso la crescita slovacca su base annua, pari al 10,9%, è stata la dell’Unione europea dopo il Lussemburgo. La media UE-27 nel quarto trimestre del 2019 è stata del 4,7%, e del 4,2% la media nell’Eurozona.

(Red)

Foto pixabay