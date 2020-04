I permessi di soggiorno e residenza per stranieri nella crisi del coronavirus

Lo scorso 9 aprile è entrata in vigore una modifica della legge (404/2011) sul soggiorno degli stranieri in Slovacchia, pensata allo scopo di rispondere alla situazione che si è venuta a creare con l’emergenza COVID-19.

Tutti i soggiorni temporanei, permanenti o tollerati la cui validità scade durante il periodo di emergenza nazionale o entro un mese dalla sua conclusione rimangono validi fino alla fine del secondo mese dopo la chiusura della situazione di crisi.

I cittadini di paesi terzi entrati legalmente nel territorio della Repubblica Slovacca hanno il diritto di rimanere nello Stato fino a un mese dopo la fine della crisi.

I cittadini stranieri che si trovano fuori dal territorio della Repubblica Slovacca durante il periodo di crisi possono presentare domanda di rinnovo della residenza temporanea o domanda di residenza permanente per un periodo illimitato presso l’ambasciata o consolato slovacco competente all’estero.

Il dipartimento di polizia per stranieri può accettare i documenti presentati nella procedura per la concessione del soggiorno o nella procedura per la ripresa del soggiorno dopo la situazione di crisi, anche se hanno più di 90 giorni, a condizione che il cittadino del paese terzo non abbia lasciato il territorio dalla fine dello stato di ermegenza fino al momento della presentazione della domanda di residenza.

Il permesso di soggiorno dei cittadini stranieri extra-UE non sarà revocato se non entrano nel territorio della Repubblica Slovacca entro 180 giorni dalla concessione della residenza a causa della situazione di emergenza.

Le persone con residenza temporanea per motivi di lavoro che presenteranno la domanda di rinnovo l’anno prossimo non saranno obbligate a soddisfare il requisito di reddito minimo per quest’anno se presenteranno una dichiarazione giurata attestante che le loro attività lavorative sono state colpite dalla crisi del coronavirus.

I suddetti termini stabiliti dalla legge sulla residenza degli stranieri sono prorogati dalla legge per tutta la durata della situazione di crisi.

