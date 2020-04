Nuovi appartamenti a Bratislava, prezzi ancora in crescita

La vendita di appartamenti in nuovi edifici a Bratislava nel primo trimestre di quest’anno in modo significativo rispetto all’ultimo dell’anno scorso, nonostante il coronavirus non avesse ancora avuto i suoi effetti negativi sul mercato immobiliare. Tra gennaio e marzo si sono venduti a Bratislava solo 777 nuovi appartamenti, quasi il 40% in meno rispetto all’ultimo trimestre del 2019. Nel periodo è calata anche l’offerta di nuovi edifici sul mercato, con 319 nuovi appartamenti, l’80% in meno su base trimestrale. Complessivamente, il numero totale di nuovi appartamenti in vendita a Bratislava è diminuito del 17%. A fine marzo erano in vendita 1.807 appartamenti in 84 diversi progetti immobiliari.

Intanto, i prezzi sono ancora in aumento, e l’emergenza da coronavirus non ha ancora influenzato il mercato. Il prezzo medio, pur in rallentamento, è aumentato del 9% su base annua. Gli immobili venduti hanno raggiunto i 2.836 euro al metro quadrato, un aumento trimestrale di 88 EUR, pari al 3,2%. Mentre il prezzo degli appartamenti offerta sul mercato era leggermente più alto, 3.046 euro, l’1% in più sul trimestre precedente. Si tratta del nuovo massimo dopo la crisi.

