Agg.to COVID-19: i pazienti attualmente positivi sono 664, salgono a 16 i guariti

Con ieri i casi di malattia COVID-19 sono saliti a 682, di cui 664 sono gli attualmente positivi. Ieri si è registrato il numero più alto di nuovi infetti in un giorno dall’inizio della crisi sanitaria: 101, di cui 31 sono stati trovati dai test svolti negli insediamenti rom, e 16 sono le persone riscontrate positive nei centri di quarantena governativi. Secondo il Centro nazionale di informazione sanitaria (NCZI) al momento i pazienti in ospedale sono 164, di cui 61 con diagnosi Covid confermata e 103 casi in attesa dell’esito.

Salgono intanto a 16 le persone curate e guarite da Covid, secondo i dati del ministero della Salute, tre in più si sono aggiunte ieri. Si tratta di un uomo di 71 anni ricoverato all’ospedale universitario di Prešov, e di una madre e figlia della regione di Trenčín, prima ricoverate all’Ospedale universitario di Trenčín e successivamente messe in quarantena domestica. Rimangono finora due i decessi attribuibili al nuovo coronavirus.

Nella giornata di ieri i laboratori slovacchi – statali e privati – hanno esaminato un totale di 2042 campioni, quasi seicento più di ieri, al momento il numero più alto raggiunto in una giornata. Nei sette giorni precedenti la media quotidiana era stata di 1.345 test, e la settimana prima erano stati 618 al giorno. Il numero totale di tamponi esaminati si avvicina a 20mila (19.681). Evidentemente l’aumento dei test degli ultimi giorni comincia a dare frutti, e a fare emergere un numero maggiore di casi di infezione.

La città più colpita rimane Bratislava con 135 casi. Seguono ad enorme distanza Košice (21), Banská Bystrica (13), Bardejov e Trenčín (11), Považská Bystrica (10), Piešťany (9), Prešov, Liptovský Mikuláš e Žilina (8).

