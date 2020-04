La Slovacchia reintrodurrà da domani i controlli alle frontiere con i paesi Schengen

Come da decisione del consiglio dei ministri nella seduta di ieri, la Slovacchia riprenderà i controlli alle frontiere con Austria, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia, tutti paesi membri dell’area Schengen. I controlli . Il governo ha elencato gli dove sarà possibile attraversare il confine di Stato:

AUSTRIA 🇦🇹

Bratislava – Jarovce – Kittsee (autostrada)

Bratislava – Jarovce – Kittsee (strada vecchia)

Bratislava – Petržalka – Berg

Moravský Svätý Ján – Hohenau

UNGHERIA 🇭🇺

Bratislava Čunovo – Rajka (autostrada)

Medveďov – Vámosszabadi

Komárno – Komárom

Štúrovo – Esztergom

Šahy – Parassapuszta

Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat

Šiatorská Bukovinka – Salgótarján

Kráľ – Bánréve

Milhosť – Tornyosnémeti (strada I/17)

Milhosť – Tornyosnémeti cesta (superstrada R4)

Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (valico di frontiera)

REPUBBLICA CECA 🇨🇿

Svrčinovec – Mosty u Jablunkova

Makov – Bílá-Bumbálka

Horné Srnie – Brumov-Bylnice

Drietoma – Starý Hrozenkov

Moravské Lieskové – Strání

Lysá pod Makytou – Střelná

Vrbovce – Velká nad Veličkou

Brodské – Břeclav (autostrada)

Holíč – Hodonín

Skalica – Sudoměřice (strada nuova)

POLONIA 🇵🇱

Trstená – Chyžné

Vyšný Komárnik – Barwinek

Per quanto riguarda i valichi di frontiera aeroportuali il governo ha elencato i seguenti aeroporti: Bratislava, Košice, Poprad, Piešťany, Sliač, Žilina, Prievidza, Nitra e Jasná.

I trasporti di merci potranno invece viaggiare senza limiti, anche durante il periodo pasquale. Per il 10, 12 e 13 aprile il ministero degli Interni ha concesso un’esenzione generale per tutti i camion in Slovacchia su autostrade, superstrade, strade di prima classe e strade internazionali.

Nei giorni scorsi agli ingressi del territorio slovacco ai valichi di frontiera sono stati apposti dei cartelli che indicano ai camionisti la possibilità di usare, in caso di incolonnamenti come quelli che si sono spesso visti nelle ultime settimane, delle “Green lanes” su tratti selezionati di percorsi stradali internazionali dell’area Schengen. Le “Corsie verdi” servono alla polizia per favorire il trasporto internazionale transfrontaliero, soprattutto i mezzi che trasportano materiale medico, prodotti farmaceutici, alimentari, carburanti, animali vivi e mangimi, prodotti della produzione agricola. Nella mappa del ministero degli Interni tutti i valichi di frontiera su cui è stata disposta una Green lane.

