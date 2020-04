Agg.to COVID-19: i malati al momento sono 566, due morti e 13 guariti

Ieri sono stati aggiunti 47 nuovi casi positivi di COVID-19, portando i contagi a un totale di 581, di cui gli attualmente positivi sono 566. Domenica si erano aggiunti 49 casi, 14 sabato e 21 venerdì. Complessivamente sono stati eseguiti altri 1.448 test, per un totale di 17.639. Negli ultimi giorni il numero di tamponi esaminati è stato aumentato considerevolmente. Sono stati 9.419 negli ultimi sette giorni, per una media quotidiana di 1.345. Erano stati 4.331 nei sette giorni precedenti, pari a 618 al giorno in media. L’aumento è stato reso possibile anche dall’intervento dei laboratori privati che da alcuni giorni si sono aggiunti ai laboratori statali nell’esaminare i tamponi. Siamo tuttavia ancora lontani dai 2-3.000 promessi dal governo di Matovič appena insediatosi.

Nel frattempo, ieri sono stati confermati i primi due decessi correlati al coronavirus. Come il ministro della Salute Marek Krajčí in un briefing per i giornalisti prima della riunione del governo, è ufficialmente confermata la morte per coronavirus del paziente ricoverato all’Ospedale di Bojnice, deceduto poche ore dopo essere stato dimesso per proseguire le cure a domicilio. Ieri mattina è poi morta anche una donna oltre i 65 anni che era stata a lungo ricoverata in gravi condizioni in terapia intensiva, collegata a un’apparecchiatura per la ventilazione polmonare. La donna aveva diverse patologie gravi, che «in effetti ne hanno provocato la morte, sebbene la causa immediata del decesso sia stata una complicanza» associata al COVID-19, ha aggiunto il ministro, che riserva la conferma definitiva all’autopsia.

Tra i nuovi casi ci sono 22 persone positive che si trovano in centri di quarantena messi a disposizione dal ministero degli Interni. Ieri su 49 nuovi positivi c’erano 34 slovacchi membri di un gruppo di ritorno dal Tirolo (Austria) e collocati in quarantena obbligatoria in una struttura statale. Da ieri tutti coloro che rientrano dall’estero – slovacchi o stranieri con residenza nel paese – sono obbligati a risiedere in questi centri per l’isolamento di 14 giorni, almeno fino a quando non viene loro fatto il test Covid. Se negativi, vengono lasciati raggiungere le loro case, dove dovranno comunque proseguire le due settimane di isolamento, che va allargato anche alle persone conviventi.

Attualmente sono ricoverati in ospedale 176 pazienti, di cui 79 confermati COVID-19 e altri 97 casi in attesa dei risultati dei test. Sei pazienti sono attualmente sotto ventilazione polmonare, tre in terapia intensiva.

Nel frattempo sono salite a tredici le persone guarite dalla malattia. L’ultimo a riprendersi ieri è un uomo del distretto di Trnava che era in quarantena domestica. Oggi il ministero di altri quattro guariti di Prešov, anch’essi erano in isolamento domiciliare.

La regione di Bratislava ha il maggior numero di casi positivi, 169 (tre su dieci in Slovacchia), seguita dalle regioni di Prešov (81), Žilina (76), Trenčín (66), Trnava (51), Košice (51), Banská Bystrica (48) e Nitra (39 casi positivi).

Del numero totale di casi positivi, 319 erano uomini (55%) e 262 donne. Le persone più positive sono nella fascia di età da 30 a 44 anni – 181 casi, seguite dalle persone da 15 a 29 anni, per un totale di 168. Nella categoria di età 45-59 anni sono 123 le persone positive e oltre i 60 anni i positivi sono 71. Il numero più basso di infetti sono i minori sotto i 14 anni, 35 casi in totale, il 6%.

Il governo ha intanto approvato un divieto di uscire per il periodo di Pasqua. Le limitazioni ai movimenti delle persone entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di lunedì 13 aprile.

(La Redazione)