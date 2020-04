Agg.to COVID-19: nel weekend sono saliti a 534 i contagi in Slovacchia

Dall’annuncio di venerdì, per noi l’ultimo, ai malati di COVID-19 si sono aggiunti altri 21 nuovi casi confermati nella giornata di venerdì, 14 sabato e 49 domenica, portando il numero totale a 534. Nei risultati di ieri, il numero più alto di infezioni registrate in una sola giornata, si segnala la presenza di 34 membri di un gruppo di ritorno dal Tirolo (Austria) e collocati in quarantena obbligatoria in una struttura dello Stato. Per quanto riguarda il numero di tamponi effettuati, con ieri si è arrivati a 16.170, di cui 1.036 svolti domenica, 1.524 sabato e 1.889 venerdì. Da quando si sono aggiunti alle strutture pubbliche, i laboratori privati hanno finora esaminato 2.405 campioni.

Fino a questo momento sono 8 i pazienti che si sono ripresi dalla malattia e sono stati dichiarati ufficialmente guariti. Il che riduce a 526 il numero di attualmente infetti. Mentre sul lato dei decessi si continua a non avere certezze, in quanto anche la vittima che il ministro della Salute aveva detto presumibilmente attribuibile al virus non è mai stata evidenziata come tale nelle dell’NCZI, il Centro nazionale di informazione sanitaria.

Attualmente, secondo le statistiche dell’NCZI, 180 pazienti sono ricoverati in ospedale, a 72 dei quali è stato confermato il coronavirus, mentre gli altri 108 pazienti sono in attesa dei risultati dei test. Tre di loro sono in terapia intensiva e uno in condizioni critiche, collegato al ventilatore polmonare.

164 pazienti con COVID-19, quasi un terzo del totale, si trova nella regione di Bratislava. Seguono le regioni di Prešov (71), Žilina (70), Trenčín (66), Trnava (45), Košice (45), Banská Bystrica (38) e Nitra (35).

Del numero totale di casi positivi, 292 sono uomini e 242 donne. Il maggior numero di casi, 169 contagi, si riscontra nella fascia di età da 30 a 44 anni. Viene poi la classe da 15 a 29 anni (148), e quella da 45 a 59 anni (116). Gli over 60 sono 65, mentre altri 33 infetti sono bambini con meno di 14 anni.

(La Redazione)