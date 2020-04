Chiunque rientra in Slovacchia andrà in isolamento nelle strutture statali

Da oggi 6 aprile a tutte le persone che entrano nel territorio slovacco viene ordinato l’isolamento in strutture designate dallo Stato. Ne , sottolineando che per poter pianificare le capacità di tali centri di quarantena, il più vicino possibile al luogo di residenza in Slovacchia, è necessario registrarsi in anticipo nel modulo presente su questo sito: .

L’Autorità di salute pubblica slovacca ÚVZ ha emesso una guida completa alla quarantena, che nella sua ultima versione si può trovare .

L’isolamento è obbligatorio per chiunque entri in Slovacchia in qualsiasi modo, individualmente o con viaggi organizzati, e dura il tempo necessario per eseguire il test di laboratorio del COVID-19, in genere entro una settimana. Una volta avuta una diagnosi negativa, alla persona viene concesso di proseguire l’isolamento a casa per un periodo complessivo di 14 giorni. La quarantena viene imposta anche alle persone conviventi della stessa famiglia.

Le strutture di quarantena messe a disposizione dallo Stato non possono ospitare animali di compagnia.

La situazione questa mattina al valico di Berg:

NAŽIVO: NA HRANICIACH ZAČÍNAJÚ PLATIŤ OPATRENIA O ŠTÁTNEJ KARANTÉNE Uverejnil používateľ Nedeľa 5. apríla 2020

Non sono obbligate alla quarantena nei centri designati dallo Stato solo le persone:

oltre i 75 anni

con limitata capacità di orientamento e movimento,

con malattie oncologiche e psichiatriche,

con gravi disturbi immunitari,

con esigenze nutrizionali speciali,

con malattie respiratorie, cardiache e vascolari croniche,

con disturbi metabolici,

con epilessia,

con disturbo mentale,

con malattie gravi che richiedono un trattamento continuo (iniezioni) a intervalli regolari,

donne in gravidanza,

persone sane con disabilità gravi o con altre gravi condizioni di salute dimostrate da un referto medico,

persone che godono dei privilegi e delle immunità diplomatiche nella Repubblica Slovacca e i famigliari che li accompagnano,

minori non accompagnati all’ingresso nel territorio slovacco.

A queste persone viene ordinato l’isolamento presso la propria residenza per 14 giorni, e lo stesso dovranno fare i conviventi.

Inoltre, come indica il ministero degli Interni, tutte le persone che entrano nel territorio della Repubblica Slovacca dopo di oggi sono tenute a denunciare il loro ritorno telefonicamente o elettronicamente al proprio medico di famiglia o pediatra, che provvederanno a rilasciare il PN (certificato di congedo lavorativo) per quelle persone e per i famigliari.

Chi rientra può ancora farlo (anche a piedi) soltanto attraverso i valichi di frontiera selezionati allo scopo e sotto stretto controllo:

Frontiere con l’Austria 🇦🇹

Jarovce – Kittsee

Bratislava Petrzalka – Berg

Repubblica Ceca 🇨🇿

Brodské – Břeclav (diaľnica)

Drietoma – Starý Hrozenkov

Svrčinovec – Mosty u Jablunkova

Polonia 🇵🇱

Vyšný Komárnik – Barwinek

Trstená – Chyžné

Ungheria 🇭🇺

Čunovo – Rajka (diaľnica)

Šahy – Parassapusta o Milhosť – Tornyosnémethy (rýchlostná cesta R4)

Komárno – Komárom

Ucraina 🇺🇦

Vyšné Nemecké – Užhorod

Ubľa – Maly Bereznyj

❗️ Uverejnil používateľ

Le misure summenzionate non si applicano alle seguenti categorie di persone:

autotrasportatori (che entrano in Slovacchia per lavoro),

equipaggi di navi, aeromobili, autobus,

macchinisti e altro personale ferroviario,

operatori sanitari durante i trasferimenti di pazienti o organi

impiegati di servizi funebri durante i trasferimenti di salme.

Sono escluse le persone che entrano nel paese, anche privatamente, per iniziare un lavoro, previa presentazione di una dichiarazione del datore di lavoro, e le persone con residenza permanente o temporanea all’estero nella zona di frontiera entro 30 km dal confine di Stato, o che lavorano all’interno della Slovacchia nella fascia entro i 30 km dal confine.

(Red)

Foto FB/

FB/