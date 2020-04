Crolla l’occupazione sotto la minaccia del virus

Alcuni numeri da America e Nord Europa possono dare una prima idea dell’impatto devastante che il coronavirus avrà sul mercato del lavoro di tutte le economie colpite.

Effetto coronavirus sul mercato del lavoro

Nella terza settimana di marzo il Covid-19 ha cominciato a mostrare i devastanti effetti che l’epidemia avrà sull’economia occidentale. Tutti i paesi europei, gli Stati Uniti e il Canada, gli stessi che fino a pochi giorni prima tendevano a minimizzare la diffusione del virus e la sua pericolosità, hanno optato per la chiusura delle scuole e della maggior parte delle attività produttive. Sono decisioni prese sull’onda di quanto accaduto in Italia, con un altissimo numero di contagi e decessi che hanno presto cominciato a manifestarsi anche negli altri paesi.

L’impatto sul mercato del lavoro è stato immediato e fortissimo, anche se difficile da misurare visto il consueto ritardo con cui arrivano i dati sul mercato del lavoro: per l’Italia i primi numeri sulla situazione di marzo saranno disponibili a maggio. I 339 mila lavoratori autonomi che hanno tentato di fare richiesta per il bonus Inps mercoledì 1° aprile, comunque, danno una prima dimensione di quanto la crisi metterà in difficoltà il mercato del lavoro nei prossimi mesi.

Ci sono però paesi, come gli Stati Uniti, che pubblicano settimanalmente o mensilmente i dati sulle richieste per il sussidio di disoccupazione. Come è facile immaginare, il numero di persone che richiedono protezione sociale sono una prima buona approssimazione del numero di lavoratori che hanno perso il proprio impiego in questo periodo.

Le richieste di sussidi in Canada e Stati Uniti

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato che nella settimana tra il 16 e il 22 marzo 929mila persone hanno fatto domanda per un sussidio di disoccupazione (Employment Insurance). Il dato è estremamente preoccupante, soprattutto se si considera che il record storico precedente, che tra l’altro riguardava un intero mese, era di 500mila nuovi disoccupati, registrato nel 1957. Il numero di persone coinvolte rappresenta il 5 per cento degli occupati canadesi. A parità di forza lavoro, il tasso di disoccupazione nel paese salirebbe dal 5,7 al 10,3 per cento.

