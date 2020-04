Agg.to COVID-19: in Slovacchia salgono a 426 i contagi confermati.

Il ministro della Salute Marek Krajčí ha informato dopo le 12:00 i media di 26 nuovi casi di persone positive al COVID-19 registrate nelle ultime ventiquattr’ore, portando a 426 il totale di pazienti infetti al nuovo coronavirus. Al netto di tre guariti e un deceduto, il numero di attualmente infetti è dunque di 422, con test confermati dal Centro di riferimento nazionale per l’influenza. I nuovi tamponi eseguiti sono 1.191, e il numero totale di test fatti in Slovacchia sale a 10.288, come indicano le . Queste, tuttavia, ancora non danno l’ufficialità sul decesso dell’uomo dimesso dall’ospedale di Bojnice e morto alcune ore dopo. Rimangono tre i guariti fino a questo momento.

Secondo i dati forniti dal ministro Krajčí, 118 pazienti sono attualmente ricoverati in ospedale, di cui 57 sono confermati COVID-19 e 61 in attesa di risultati. Tra i ricoverati ci sono tre pazienti in terapia intensiva, uno collegato alla ventilazione polmonare artificiale.

La maggior parte dei casi di infezione è stata registrata nella regione di Bratislava (153), seguita dalla regione di Žilina (54), Trenčín (53), Prešov (47), Trnava (36), Nitra e Košice (entrambe 29) e Banská Bystrica (25 casi positivi). Il totale dei contagiati comprende 228 maschi e 198 femmine. Tra di essi ci sono anche 28 bambini di età inferiore a 14 anni, alcuni sono molto piccoli. Il maggior numero di persone positive sono nella fascia di età dai 30 ai 44 anni (136 persone), seguite dalle persone di 15-29 anni (110) e dalla categoria 45-59 anni (88). Sono solo 61 i contagi registrati nella categoria oltre i 60 anni.

Questi i 26 nuovi casi, 14 donne e 12 uomini:

Uomo, 18 anni, distretto Bratislava

Uomo, 20 anni, distretto Žilina

Uomo, 21 anni, distretto Bratislava

Donna, 22, distretto Brezno

Donna, 23, distretto Brezno

Donna, 24 anni, distretto Sabinov

Donna, 26 anni, distretto Tvrdošín

Donna, 26, distretto Brezno

Uomo, 27, distretto Banská Bystrica

Donna, 29 anni, distretto Poprad

Uomo, 30 anni, distretto Žiar nad Hronom

Donna, 30 anni, distretto Prievidza

Uomo, 31 anni, distretto Prievidza

Donna, 38 anni, distretto Košice

Donna, 42 anni, distretto Senec

Uomo, 46 anni, distretto Martin

Donna, 47, distretto Bratislava

Donna, 48 anni, distretto Malacky

Donna, 57, distretto Košice

Uomo, 62 anni, distretto Bardejov

Donna, 65 anni, distretto Poprad

Uomo, 67, distretto Žilina

Uomo, 68 anni, distretto Košice

Uomo, 70 anni, distretto Ilava

Donna, 72 anni, distretto Bardejov

Uomo, 74 anni, distretto Bardejov

(La Redazione)

Foto unb.sk