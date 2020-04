Dall’Ambasciata: viaggio di rimpatrio di connazionali italiani dalla Slovacchia

:

«Si comunica che è possibile che sia organizzato nei prossimi giorni un viaggio di rimpatrio, in coordinamento con il Ministero degli Esteri slovacco. Si prega tutti i connazionali che hanno la necessità di rientrare in Italia dalla Slovacchia di contattare l’Ambasciata all’indirizzo uffconsolare.bratis@esteri.it. Per quanto riguarda le regole per l’ingresso in Italia dall’estero, si rinvia alla seguente pagina del sito Esteri.it: FOCUS – Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia».