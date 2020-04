Rimpatrio da Austria e Slovacchia, bus rientrati con intervento prefettura di Udine

La prefettura di Udine, in quanto provincia di confine, ha corrdinato nelle scorse settimane, su richiesta della Farnesina e in collaborazione con le ambasciate di Vienna e di Bratislava, diversi viaggi transfrontalieri per il rimpatrio in Italia di connazionali dall’Austria e dalla Slovacchia. Ne dà notizia il , aggiungendo che si è trattato di un’attività che si è aggiunta a quelle relative all’emergenza da Covid-19. Essenziale è stata la collaborazione della Polizia di Frontiera e del Centro di coordinamento internazionale di Thörl-Maglern, della Protezione Civile regionale, dei sanitari e della Polizia Ferroviaria. A causa dell’emergenza la prefettura ha anche affrontato le problematiche connesse al transito veicolare nelle zone di confine, in occasione delle chiusure delle frontiere disposte a più riprese dagli Stati confinanti, ha concluso il Viminale.

(Red)

