Nel 2019 record di nuove imprese. Un terzo delle società nella regione di Bratislava

Il numero di nuove società ha battuto record storici nel 2019, secondo . Lo scorso anno si sono aggiunte 21.443 nuove società al registro delle imprese. Nel 2018 erano nate in Slovacchia 19.927 nuove società. La regione della capitale Bratislava risulta di gran lunga quella con il maggior numero di società per azioni (a.s.) e a responsabilità limitata (s.r.o.): al 10 marzo erano 101.818 le società che sono registrate nell’area di Bratislava, più di un terzo del totale di 293.451. Seconda, a grande distanza, la vicina regione di Nitra, dove sono registrate 32.129 società, e poi Košice (30.419), Žilina (27.738) e Trnava (26.484).

Anche calcolando il numero di società in rapporto alla popolazione, la regione di Bratislava rimane in testa con 153.3 imprese per 1.000 abitanti, quasi tre volte la media nazionale di 53,8 aziende per mille slovacchi. Vengono poi le regioni di Nitra e Trava, con un rapporto di 47,6 e 46,9 società per 1.000 abitanti.

In ogni caso, avverte Bisnode, malgrado l’ottimismo degli ultimi mesi, l’attuale crisi dovuta al coronavirus creerà una forte selezione delle aziende esistenti, molte delle quali potrebbero chiudere, e una significativa riduzione delle nuove costituzioni nei prossimi mesi.

(Red)

Foto CC0