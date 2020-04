Agg.to COVID-19: in Slovacchia siamo a 400 contagi confermati. Oltre 9.000 i tamponi

Nella giornata di ieri di COVID-19 confermato dal Centro di riferimento nazionale per l’influenza. Il totale di pazienti cui è stato diagnosticato il nuovo coronavirus arriva dunque a 400. Ieri avevamo dato conto di 27 nuovi casi, 22 erano quelli di lunedì e domenica, mentre sabato erano stati 23. Gli esami con tampone naso-faringeo sono stati 880 ieri, portanto il numero complessivo d test eseguiti dall’inizio a 9.097. Tre sono i guariti fino a questo momento. Mentre su un decesso avvenuto a Bojnice di cui abbiamo detto ieri, un uomo di sessant’anni morto due ore dopo la dimissione dall’ospedale, si è in attesa di autopsia.

Tra i nuovi casi annunciati oggi c’è una assoluta prevalenza di persone di Bratislava (sedici casi solo oggi), che rimane l’area di maggior concentrazione del virus in Slovacchia, con circa un terzo dei contagi (134 su 400). Come già ieri si registrano casi di contagio di bambini anche in tenera età: due femmine di 5 e 8 anni. E ancora, riclassificando l’elenco dei nuovi casi in ordine di età, si nota come gli anziani siano sono un piccola minoranza dei pazienti positivi al coronavirus (nei dati usciti oggi sono un caso over 60, una donna di 87 anni), e invece i ventenni, ma soprattutto i 30-40 enni sono la maggioranza.

Qui il riepilogo fornito dalle autorità sanitarie.

Bambina, 5 anni, distretto Bratislava

Bambina, 8 anni, distretto Bratislava

Donna, 18 anni, distretto di Bratislava

Uomo, 22 anni, distretto di Bratislava

Donna, 22 anni, distretto Bratislava

Donna, 23 anni, distretto Bratislava

Donna, 26 anni, distretto Nové Zámky

Uomo, 28 anni, distretto di Bratislava

Uomo, 30 anni, distretto Brezno

Donna, 30 anni, distretto Spišská Nová Ves

Uomo, 33 anni, distretto Bratislava

Uomo, 34 anni, distretto Senec

Uomo, 36 anni, distretto Sabinov

Uomo, 37 anni, distretto Trnava

Uomo, 38 anni, distretto Sabinov

Uomo, 39 anni, distretto Sabinov

Uomo, 40 anni, distretto Senec

Uomo, 40 anni, distretto Revúca

Uomo, 40 anni, distretto Bratislava

Uomo, 40 anni, distretto Piešťany

Uomo, 41 anni, distretto Piešťany

Donna, 41 anni, distretto Bratislava

Uomo, 41 anni, distretto di Bratislava

Uomo, 44 ​​anni, distretto di Kežmarok

Uomo, 44 ​​anni, distretto Rimavská Sobota

Donna, 45 anni, distretto Bratislava

Donna, 46 anni, distretto di Levice

Uomo, 47 anni, distretto Senec

Uomo, 49 anni, distretto Bratislava

Donna, 53 anni, distretto Bratislava

Uomo, 53 anni, distretto Považská Bystrica

Uomo, 56 anni, distretto Liptovský Mikuláš

Uomo, 57 anni, distretto Nové Zámky

Uomo, 59 anni, distretto Bratislava

Donna, 59 anni, distretto di Bardejov

Donna, 57 anni, distretto Sabinov

Donna, 87 anni, distretto di Bratislava



Mappa: sviluppo del contagio in Slovacchia – fino al 29 marzo

Il primo caso di COVID-19 era stato registrato il 6 marzo su un uomo di 52 anni di Kostolište, villaggio della regione di Bratislava, che era stato ricoverato per una polmonite. In seguito sono stati riscontrati come positivi anche il figlio, rientrato dall’Italia e poi ricoverato, e la moglie, che è stata messa in isolamento domiciliare.

Secondo il modello previsionale dell’Istituto di politica sanitaria del ministero della Salute il picco pandemico in Slovacchia dovrebbe arrivare verso la metà di luglio, quando avrebbero bisogno di cure in ospedale un massimo di 7.000 persone, di cui un migliaio in terapia intensiva che si stima avranno bisogno della ventilazione polmonare. Il modello prevede che saranno infettati circa 170mila slovacchi, il 3,1% della popolazione.

La situazione

Questa dunque la situazione a livello nazionale a partire dal primo caso riscontrato di COVID-19 in Slovacchia del 6 marzo 2020 ( ).

Regione Bratislava: 153

Bratislava (I.-V.) – 134

Malacky – 10

Senec – 4

Pezinok – 5

Regione Trnava: 36

Trnava – 7

Dunajská Streda – 14

Senica – 3

Piešťany – 6

Sereď –1

Galanta – 3

Hlohovec – 2

Regione Nitra: 30

Nitra – 8

Nové Zámky – 9

Topoľčany – 5

Levice – 3

Zlaté Moravce – 5

Regione Trenčin: 50

Trenčín – 7

Bánovce nad Bebravou – 1

Partizánske – 7

Nové Mesto nad Váhom – 9

Ilava – 6

Považská Bystrica – 12

Prievidza – 7

Myjava – 1

Regione Žilina: 47

Žilina – 11

Martin – 8

Liptovský Mikuláš – 8

Bytča – 2

Ružomberok – 8

Tvrdošín – 3

Čadca – 5

Dolný Kubín – 1

Kysucké Nové Mesto – 2

Turčianske Teplice – 2

Regione Banská Bystrica: 22

Banská Bystrica – 7

Zvolen – 1

Brezno – 3

Banská Štiavnica – 1

Revúca – 3

Veľký Krtíš – 2

Lučenec – 1

Rimavská Sobota – 3

Žiar nad Hronom – 1

Regione Prešov: 43

Prešov – 7

Poprad 2

Humenné – 2

Svidník – 6

Levoča – 1

Sabinov – 9

Kežmarok – 4

Vranov nad Topľou – 4

Bardejov – 7

Stará Ľubovňa – 1

Regione Košice: 20

Košice (I.-IV.) – 11

Spišská Nová Ves – 2

Sobrance – 1

Gelnica – 2

Rožňava – 1

Michalovce – 1

Trebišov – 2

