Agg.to COVID-19: con oggi in Slovacchia sono 363 i positivi

Ventisette sono i nuovi casi di infezione da COVID-19 aggiuntisi nelle ultime ventiquattr’ore di cui ha dato conferma oggi il Centro di riferimento nazionale per l’influenza. Si giunge così a 363 persone positive alla malattia, due delle quali al momento sono quelle che sono guarite. Ieri sono stati 688 i tamponi, arrivando a un totale, dall’inizio della crisi sanitaria, di 8.220 test eseguiti.

Molti sono giovani

Qui sotto le informazioni fornite dalle autorità sui nuovi casi. Abbiamo riorganizzato l’elenco in ordine di età dei contagiati. Salta quindi subito all’occhio la presenza di tre bambini, due femmine di 3 e 9 anni e un maschio di 4. E poi si vede che su ventisette solo nove sono over 60, e cinque over 65, la fascia di età che in Slovacchia è ritenuta più a rischio e alla quale vengono riservati orari preferenziali per fare la spesa nei negozi senza ressa. E invece molti sono giovani: detto dei tre bambini, altri sette pazienti hanno meno di trent’anni, e sei tra 40 e 59.

Di nuovo l’area della capitale Bratislava risulta tra le più colpite – complessivamente conta quasi un terzo dei casi fin dal 6 marzo, quando il contagio è stato per la prima volta riconosciuto nel paese. Si trattava di un uomo di 52 anni di Kostolište, villaggio della regione di Bratislava, che era stato ricoverato per una polmonite. In seguito sono stati riscontrati come positivi anche il figlio, rientrato dall’Italia e poi ricoverato, e la moglie, che è stata messa in isolamento domiciliare.

Bambina, 3 anni, distretto di Bánovce nad Bebravou

Bambino, 4 anni, distretto di Bratislava

Bambina, 9 anni, okres Bratislava

Donna, 21 anni, distretto di Žiar nad Hronom

Donna, 23 anni, distretto di Rožňava

Donna, 23 anni, distretto di Hlohovec

Uomo, 24 anni, distretto di Galanta

Uomo, 25 anni, distretto di Svidník

Donna, 27 anni, okres Rožňava

Uomo, 29 anni, okres Bardejov

Donna, 40 anni, okres Martin

Donna, 41 anni, okres Nitra

Donna, 43 anni, distretto Čadca

Uomo, 43 anni, okres Trebišov

Uomo, 48 anni, okres Trebišov

Donna, 54 anni, distretto di Michalovce

Uomo, 59 anni, okres Trnava

Uomo, 60 anni, distretto di Prievidza

Uomo, 63 anni, okres Žilina

Donna, 64 anni, okres Bratislava

Donna, 64 anni, distretto di Hlohovec

Uomo, 65 anni, distretto Nové Zámky

Donna, 68 anni, okres Bratislava

Uomo, 68 anni, okres Trenčín

Uomo, 68 anni, okres Bratislava

Donna, 80 anni, okres Nitra

Donna, età sconosciuta, distretto di Bratislava

Due morti “con coronavirus”

Per il momento non è stato confermato alcun decesso “per” coronavirus in Slovacchia. A una signora di 84 anni morta il 18 marzo dopo un ricovero d’urgenza è stata diagnosticata l’infezione da coronavirus, ma in seguito all’autopsia il decesso è stato classificato come infarto del miocardio. Ieri un uomo di 60 anni di Bojnice (regione di Trenčín), positivo al coronavirus, è morto poco dopo aver lasciato l’ospedale di Bojnice dove era ricoverato dal 20 marzo. Il test Covid gli è stato fatto solo nove giorni dopo. Ventidue dipendenti ospedalieri e tutti i pazienti del reparto di pneumologia sarebbero stati messi in quarantena. Si attende l’esame autoptico per diagnosticare l’esatta causa di morte.

Oggi l’Autorità di salute pubblica (ÚVZ) sul coronavirus fornite dall’igienista capo. Nel documento vengono aggiunte le nuove disposizioni decise dall’unità di crisi e adattate alcune altre parti del documento già inserite.

La situazione

Questa dunque la situazione a livello nazionale a partire dal primo caso riscontrato di COVID-19 in Slovacchia del 6 marzo 2020 ( ).

Regione Bratislava:

Bratislava (I.-V.) – 118

Bratislava I. – 1

Bratislava II. – 45

Bratislava III. – 16

Bratislava IV. – 20

Bratislava V. – 17

Malacky – 10

Senec – 4

Pezinok – 5

Regione Trnava:

Trnava – 6

Dunajská Streda – 14

Senica – 3

Piešťany – 4

Sereď –1

Galanta – 3

Hlohovec – 2

Regione Nitra:

Nitra – 8

Nové Zámky – 7

Topoľčany – 5

Levice – 2

Zlaté Moravce – 5

Regione Trenčin:

Trenčín – 7

Bánovce nad Bebravou – 1

Partizánske – 7

Nové Mesto nad Váhom – 9

Ilava – 6

Považská Bystrica – 11

Prievidza – 7

Myjava – 1

Regione Žilina:

Žilina – 11

Martin – 8

Liptovský Mikuláš – 7

Bytča – 2

Ružomberok – 8

Tvrdošín – 3

Čadca – 5

Dolný Kubín – 1

Kysucké Nové Mesto – 2

Turčianske Teplice – 2

Regione Banská Bystrica:

Banská Bystrica – 7

Zvolen – 1

Brezno – 2

Banská Štiavnica – 1

Revúca – 2

Veľký Krtíš – 2

Lučenec – 1

Rimavská Sobota – 2

Žiar nad Hronom – 1

Regione Prešov:

Prešov – 7

Poprad 2

Humenné – 2

Svidník – 6

Levoča – 1

Sabinov – 2

Kežmarok – 3

Vranov nad Topľou – 4

Bardejov – 6

Stará Ľubovňa – 1

Regione Košice:

Košice (I.-IV.) – 11

Spišská Nová Ves – 1

Sobrance – 1

Gelnica – 2

Rožňava – 1

Michalovce – 1

Trebišov – 2

(La Redazione)

Foto CC0