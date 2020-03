Anche le ambasciate condividono il lutto dell’Italia

Contenuto non disponibile

Oggi a mezzogiorno migliaia di comuni, province e istituzioni in Italia e nel mondo hanno abbassato le bandiere a mezz’asta in segno di lutto per le tante vittime del coronavirus. Un appello lanciato dall’ANCI, l’Associazione dei comuni italiani, raccolto poi da molte altre istituzioni. Nel video qui sopra l’ammainamento a mezz’asta della bandiera presso il Palazzo del Quirinale, sede del Presidente della Repubblica.

Anche le ambasciate d’Italia a Bratislava e di Slovacchia a Roma hanno accolto l’invito.

«Oggi martedi 31 marzo presso l’Ambasciata d’Italia, così come in tutti gli edifici pubblici in Italia, sono esposte a mezz’asta le bandiere italiana ed europea, in segno di memore omaggio alle tante vittime dell’epidemia COVID-19 cui in questo momento non possono essere riservati i dovuti conforti civili e religiosi».

«Anche l’Ambasciata Slovacca in Italia esprime oggi un omaggio a tutte le vittime dell’epidemia del coronavirus esponendo le bandiere a mezz’asta. Con il pensiero siamo vicini alle famiglie delle vittime e a tutto il popolo italiano».