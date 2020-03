Ministro Interni: 803 violazioni della quarantena e 218 multe a ristoranti

Secondo quanto affermato dal ministro degli Interni Roman Mikulec domenica alla televisione, la polizia ha registrato 803 violazioni della quarantena obbligatoria finora. Sono poi 218 le violazioni dell’obbligo di chiusura da parte di ristoranti, due casi di allarmismo e tre casi di diffusione di malattia infettiva. Secondo Mikulec, da questa settimana la polizia aumenterà anche i controlli per l’uso obbligatorio delle mascherine in pubblico. Il ministro ha osservato che se le misure attualmente in vigore non vengono osservate il governo è pronto a introdurre «misure ancora più drastiche».

Le strutture di quarantena statali per i rimpatriati dall’estero sono quasi piene, ha detto Mikulec, e ora le autorità stanno discutendo con le amministrazioni regionali per la possibilità di rendere disponibili altre strutture per accogliere chi rientra dall’estero, come le residenze universitarie.

Sempre il ministro, parlando sabato alla Radio Slovacca, ha dato assicurazioni sulla buona fede del governo: non verrà abusato dei dati sulla posizione dei telefoni che saranno forniti dagli operatori di telefonia mobile per il monitoraggio delle persone che si trovano in quarantena. Un decisione approvata dal Parlamento la scorsa settimana che lascia tuttavia una serie di domande sulla privacy degli utenti e che è stata aspramente criticata da rappresentanti socialdemocratici come il leader Smer-SD Robert Fico e l’ex ministro dell’Economia Peter Žiga. I dati saranno anonimizzati, ha detto Mikulec, aggiungendo che un ordine esecutivo renderà l’applicazione della legge rigoroso nella pratica.

(Red)

Foto . Bratislava, pachine sotto il castello