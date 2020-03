Scuola, rimandate tutte le scadenze. L’istruzione si trasferisce online

Il Parlamento ha approvato martedì scorso una del ministro dell’Istruzione che gli garantisce il diritto di modificare in circostanze eccezionali le scadenze previste dalla legge negli ambiti dell’organizzazione dell’anno scolastico. Pertanto, in situazioni definite chiaramente, il ministero potrà decidere la data degli esami di ammissione, delle iscrizioni alle scuole primarie o degli esami di fine studi al di fuori delle scadenze stabilite dalla legislazione sull’istruzione pubblica.

Il giorno successivo il ministro è stato ricevuto dalla presidente della Repubblica Zuzana Čaputová per discutere della questione e della situazione attuale che vede le scuole chiuse a causa dell’epidemia di coronavirus, senza al momenot una data prevista per la loro riapertura. La presidente ha poi firmato la legge che è entrata immediatamente in vigore.

Il ministro dell’Istruzione, scienza, ricerca e sport Branislav Gröhling (SaS) ha illustrato al capo dello Stato la metologia che intende mettere in atto per affrontare la situazione e per aiutare genitori e alunni per cercare di minimizzare l’impatto della situazione di emergenza sull’educazione dei ragazzi e sulla vita delle famiglie. «Sono lieto che la presidente sia interessata a gestire questa situazione nel sistema educativo e sia pronta a cercare modi per sostenere gli alunni e aiutare i bambini con disabilità o esigenze speciali», ha scritto il ministro un social media.

. Le scuole rimarranno chiuse fino a nuovo avviso, e quest’anno non avranno luogo gli esami scritti di maturità, mentre quelli orali avranno luogo non prima di due settimane dopo la ripresa dell’insegnamento in classe, entro il 30 giugno 2020. Anche i test di ammissione per le scuole secondarie si terranno entro quella data, mentre le iscrizioni per le scuole primarie verranno posticipate alla seconda metà di aprile, ma a distanza, senza la presenza personale dei bambini. Le domande per la scuola materna si svolgeranno dal 30 aprile al 31 maggio 2020.

Intanto, poiché tutte le scuole e le strutture educative sono state chiuse, il ministero in collaborazione con diverse ONG ha sviluppato e lanciato un sito web ( ) indirizzato a insegnanti, genitori e alunni, che fornisce materiale digitale per favorire l’istruzione online. La pagina web funge anche da piattaforma di informazione e riporta tutte le informazioni importanti legate all’istruzione nel periodo di crisi dovuta alla diffuzione del coronavirus. Solo il primo giorno di lancio il sito è stato visitato da circa 120 mila utenti.

L’emittente pubblica Radio e Televisione della SLovacchia (RTVS) si sta adattando a modificare la propria programmazione, e il suo spazio “Školský klub”, un programma interattivo di 45 minuti rivolto agli scolari, dal 30 marzo sarà di 100 minuti con particolare riguardo agli scolari con difficoltà di apprendimento.

(Red)

Foto cc by