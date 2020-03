Agg.to COVID-19: salgono a 336 i positivi in Slovacchia, da venerdì +67, sempre 2 i guariti

Il numero di malati di COVID-19 è salito a 379 fino a ieri sera. Questa la comunicazione odierna delle autorità, che dicono di 22 nuovi casi confermati registrati ieri, portando il numero totale di positivi a 336. Rispetto alla situazione di cui avevamo dato conto venerdì, sabato 28 marzo era stata annunciata l’aggiunta di 23 casi, e altri 22 erano stati sommati domenica.

Fino a ieri risultano effettuati 7.575 tamponi, di cui 401 ieri. Dopo che per diversi giorni il numero dei test fatti si aggirava tra i 300 e i 450, da venerdì questa cifra era aumentata considerevolmente, a 912, cui se ne erano sommati 757 sabato e 720 domenica. Il governo ha promesso di arrivare a 2-3.000 test nel giro di una settimana.

I nuovi casi illustrati tra sabato e oggi, che sono in buona parte giovani, tra i 20 e i 30 anni, riguardano in particolare i distretti di Bratislava (13), Považská Bystrica (4), Dunajská Streda (4), Trenčín (4), Ružomberok (3), Partizánske (3), Martin (3), Prievidza (4), Rimavská Sobota (2), Čadca (2), Košice (2), Nové Zámky (2), Zlaté Moravce (2), Vranov nad Topľou (2), Banská Bystrica (2). Non è chiaro quanti di questi nuovi pazienti sarebbero ospitalizzati, ma presumibilmente si tratterebbe di solo una minima parte.

Finora 85 pazienti sono stati ricoverati, e due sono in terapia intensiva, uno – persona anziana con anche patologie gravi – in condizioni critiche. Nel frattempo, dall’inizio dell’epidemia sono due i pazienti ufficialmente guariti in Slovacchia, e al momento non ci sono segnalazioni di decessi.

Quasi un terzo di tutti i pazienti è a Bratislava. Sabato il ministro della Salute Marek Krajčí ha dichiarato che solo il 12,7% di tutti i casi confermati aveva più di 60 anni, mentre oltre un terzo di tutti i pazienti, il 34%, è composta di persone di età compresa tra 30 e 45 anni. La fascia di età 15-29 anni rappresenta il 24,5% di tutti i casi, e circa l’8% casi ha un’età inferiore ai 14 anni. Quasi il 73% di tutti i casi positivi ha viaggiato all’estero negli ultimi tempi.

Mascherine filtranti vietate al pubblico

Il governo ha vietato la vendita di mascherine con filtro tipo FFP3 al grande pubblico al fine di renderle disponibili al personale medico e alle forze di sicurezza. Lo ha detto sabato il ministro della Marek Krajčí. Chi indossa tali mascherine infatti protegge solo se stesso ma non gli altri, in quanto gli agenti patogeni non entrano ma possono essere diffusi da tali dispositili durante l’espirazione. Ragion per cui chi ha già tali mascherine per utilizzarle dovrà coprirle con maschere chirurgiche. Mentre chi ha respiratori che non usa è invitato a consegnarle alle autorità.

Riaprono alcuni negozi e attività

Oltre ai negozi definiti di prima necessità, che non hanno mai chiuso, da oggi lunedì 30 marzo possono essere aperti al pubblico anche altre tipologie di negozi. Fino ad oggi erano aperti soltanto negozi di generi alimentari, di drogheria, farmacie, edicole, negozi di cibo per animali domestici, uffici postali, banche, servizi di pulizia, autoriparatori di automezzi, alcune mense e distributori di benzina). Queste le licenze che possono riaprire da oggi:

forniture da giardino

negozi di ottica

officilne per revisioni e controllo delle emissioni delle auto (STK, EK)

servizi di leasing

negozi di biciclette e servizi di manutenzioni

notai e avvocati

materiali da costruzione

mercerie

negozi di articoli per pittura

forniture di materiale elettrico e manutenzioni

negozi di ferramenta

computer e servizi di telecomunicazione

servizi di riproduzioni di chiavi

La situazione

Questa dunque la situazione a livello nazionale a partire dal primo caso riscontrato di COVID-19 in Slovacchia del 6 marzo 2020 ( ).

Regione Bratislava:

Bratislava (I.-V.) – 102

Malacky – 12

Senec – 4

Pezinok – 5

Regione Trnava:

Trnava – 6

Dunajská Streda – 13

Senica – 3

Piešťany – 3

Sereď –1

Galanta – 1

Regione Nitra:

Nitra – 8

Nové Zámky – 6

Topoľčany – 5

Levice – 2

Zlaté Moravce – 6

Regione Trenčin:

Trenčín – 8

Bánovce nad Bebravou – 1

Partizánske – 8

Nové Mesto nad Váhom – 4

Ilava – 7

Považská Bystrica – 10

Prievidza – 6

Myjava – 1

Regione Žilina:

Žilina – 11

Martin – 12

Liptovský Mikuláš – 4

Bytča – 2

Ružomberok – 8

Tvrdošín – 1

Čadca – 4

Dolný Kubín – 2

Kysucké Nové Mesto – 1

Regione Banská Bystrica:

Banská Bystrica – 7

Zvolen – 2

Brezno – 2

Banská Štiavnica – 1

Revúca – 2

Veľký Krtíš – 2

Lučenec – 2

Rimavská Sobota – 2

Regione Prešov:

Prešov – 7

Humenné – 1

Svidník – 5

Levoča – 1

Sabinov – 2

Kežmarok – 2

Vranov nad Topľou – 4

Bardejov – 3

Stará Ľubovňa – 1

Regione Košice:

Košice (I.-IV.) – 8

Spišská Nová Ves – 1

Sobrance – 1

Gelnica – 2

Rožňava – 1

Michalovce – 2

(La Redazione)

Foto MZSR