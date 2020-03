Coronavirus, il 90% degli slovacchi approva le misure preventive, il 3% non si preoccupa

Gli slovacchi sembrerebbero piuttosto disciplinati e in accordo con le misure adottate dal governo per arrestare la diffusione del coronavirus. Più del 90% degli intervistati in un sondaggio condotto dall’agenzia nell’ultima settimana (17-25 marzo) le approva completamente o almeno in parte. La percentuale di chi è totalmente contrario a singole misure restrittive come le limitazioni agli spostamenti fuori casa o la chiusura dei negozi è inferiore a 10 punti percentuali e include principalmente giovani o giovanissimi, lavoratori autonomi e uomini d’affari.

L’obbligo di indossare maschere per il viso in pubblico è un provvedimento accolto con particolare favore, con tre quarti degli intervistati (75%) che dichiarano di indossarle almeno a volte. Quasi nove slovacchi su dieci hanno affermato di avere limitato i viaggi, sia con i mezzi pubblici che in auto. E la grande maggioranza non stringe la mano quando incontra persone e si lava molto più di frequente le mani.

Ben due slovacchi su tre ammettono di aver comprato scorte di alimenti a lunga durata. Solo l’1% della popolazione adulta afferma di non aver cambiato i propri comportamenti dopo lo scoppio dell’epidemia di coronavirus. Si tratta, dice l’agenzia, principalmente lavoratori con un’istruzione di livello inferiore tra 40 e 65 anni. Ma il 95% della popolazione slovacca ha iniziato a osservare da cinque a sette delle misure governative.

Più di tre slovacchi su quattro hanno paura di essere infettati, e il 38% è molto preoccupato. D’altro canto, il 3% degli intervistati dichiarano di non essere affatto preoccupati. La preoccupazione sale con l’età, e se l’80% dei chi ha più di 60 anni è preoccupato per il coronavirus, oltre i 70 anni l’apprensione colpisce il 90% di loro.

(Red)

Foto cc by

Bratislava, 16/3/2020