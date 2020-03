Il coronavirus sta fermando le guerre in tutto il mondo

Antonio Guterres, segretario generale della Nazioni Unite, il 23 marzo si era rivolto a tutti i paesi in guerra nel mondo chiedendo un cessate il fuoco per impedire che, in zone già devastate e indebolite dai conflitti in atto, il potesse mietere ancora più vittime.

Today I am calling for an immediate global ceasefire in all corners of the world.

It is time to put armed conflict on lockdown and focus together on the true fight of our lives – the pandemic.

— António Guterres (@antonioguterres)