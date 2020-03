Agg.to COVID-19: i positivi in Slovacchia sono 269, +43 in un solo giorno, 2 i guariti

Nelle ultime 24 ore si è registrato il più alto incremento di nuovi positivi in Slovacchia. Ben 43 nuovi casi confermati di COVID-19, il che porta a 269 il numero totale di infettati, 143 uomini e 126 donne. Ieri i nuovi positivi erano stati 10, il giorno prima 12. Nell’area della capitale Bratislava l’aumento più forte ieri, con 11 nuovi casi, un quarto del totale. Tre nuovi casi ciascuno hanno Prešov, Považská Bystrica e Piešťany, che finora era immune. Dei nuovi casi solo tre persone sono ricoverate in ospedale, mentre tutti gli altri sono in isolamento domiciliare (quattro nel centro di quarantena governativo di Gabčíkovo), evidentemente con sintomi sufficientemente lievi da non giustificarne l’ospedalizzazione. Un paziente tuttavia sarebbe in condizioni critiche in terapia intensiva. È un paziente a rischio, con altri problemi di salute.

La regione di Bratislava ora conta 108 casi complessivi. L’Autorità di salute pubblica (ÚVZ) ha riportato che sono stati eseguiti finora 5.664 test per il coronavirus, 912 solo ieri, il numero più alto dall’inizio dell’epidemia e in notevole incremento rispetto ai giorni precedenti (ieri 335). Due sono i casi finora confermati di guarigione, come annunciato ieri dal ministero della Salute, un uomo e una donna della regione di Košice. L’uomo era stato ricoverato in ospedale mentre la donna è sempre stata in quarantena domestica con sintomi lievi.

COVID-19: Počet pozitívnych prípadov stúpol o 4️⃣3️⃣, celkovo máme 269 chorýchNa Slovensku pribudlo ďalších 43 nových… Uverejnil používateľ

Fino ad oggi nel mondo sono oltre 550 mila i COVID positivi, e la Cina non è più il primo paese per numero di infetti. È stata superata nelle ultime ore dagli Stati Uniti, che hanno registrato crescite molto rapide, ed è seguita a ruota dall’Italia. Anche la Spagna, al quarto posto di questa triste classifica, sta aumentando rapidamente il numero di contagiati e il suo sitema sanitario sta collassando, un’immagine purtroppo già vista nelle aree più colpite dell’Italia.

Qui una breve descrizione dei casi nuovi: Uomo, quarantena Gabčíkovo, distretto di Bardejov

Uomo, Osp. Univ. Trnava, distretto di Trnava

Donna, Osp. Univ. Bratislava-Kramáre, distretto di Bratislava

Uomo, quarantena Gabčíkovo, distretto di Gelnica

Uomo, quarantena Gabčíkovo, distretto di Gelnica

Donna, Osp. Univ. Bratislava-Kramáre, distretto di Bratislava

Uomo, centro di rilevazione di Trenčín, distretto di Prešov

Donna, quarantena Gabčíkovo, distretto Dolný Kubín

Uomo, distretto di Bratislava

Donna, distretto di Partizánske

Uomo, distretto di Banská Bystrica

Uomo, distretto di Bratislava

Uomo, distretto di Žilina

Uomo, distretto di Piešťany

Uomo, distretto di Trnava

Donna, distretto di Galanta

Donna, distretto di Bratislava

Uomo, distretto di Bratislava

Donna, distretto di Bratislava

Donna, distretto di Malacky

Uomo, distretto di Bratislava

Uomo, distretto di Nitra

Uomo, distretto di Prešov

Donna, distretto di Bratislava

Donna, distretto di Bratislava

Uomo, distretto di Košice

Uomo, distretto Ružomberok

Donna, distretto di Martin

Donna, distretto di Prievidza

Uomo, distretto di Bratislava

Uomo, distretto di Prešov

Uomo, distretto di Považská Bystrica

Donna, distretto di Považská Bystrica

Donna, distretto di Považská Bystrica

Donna, distretto di Bardejov

Donna, distretto di Ilava

Donna, distretto di Stará Ľubovňa

Donna, distretto di Lučenec

Uomo, distretto di Piešťany

Uomo, distretto di Bratislava

Uomo, distretto di Bratislava

Donna, distretto di Nitra

Genere indefinito, caso identificato da un laboratorio privato

La situazione

Questa dunque la situazione a livello nazionale a partire dal primo caso riscontrato di COVID-19 in Slovacchia del 6 marzo 2020 ( ).

Regione Bratislava:

Bratislava (I.-V.) – 89

Malacky – 11

Senec – 4

Pezinok – 4

Regione Trnava:

Trnava – 9

Dunajská Streda – 9

Senica – 1

Piešťany – 3

Piešťany – 1

Regione Nitra:

Nitra – 8

Nové Zámky – 4

Topoľčany – 4

Levice – 2

Zlaté Moravce – 4

Regione Trenčin:

Trenčín – 4

Bánovce nad Bebravou – 1

Partizánske – 5

Nové Mesto nad Váhom – 4

Ilava – 6

Považská Bystrica – 6

Prievidza – 2

Regione Žilina:

Žilina – 10

Martin – 9

Liptovský Mikuláš – 4

Bytča – 2

Ružomberok – 5

Tvrdošín – 1

Čadca – 2

Dolný Kubín – 2

Regione Banská Bystrica:

Banská Bystrica – 5

Zvolen – 2

Brezno – 2

Banská Štiavnica – 1

Revúca – 2

Veľký Krtíš – 2

Lučenec – 2

Regione Prešov:

Prešov – 7

Humenné – 1

Svidník – 5

Levoča – 1

Sabinov – 2

Kežmarok – 1

Vranov nad Topľou – 2

Bardejov – 2

Stará Ľubovňa – 1

Regione Košice:

Košice (I.-IV.) – 6

Spišská Nová Ves – 1

Sobrance – 1

Gelnica – 2

Rožňava – 1

Michalovce – 2

(La Redazione)