Arrivate ieri dalla Cina 74 tonnellate di materiale sanitario per il coronavirus

Ieri sono arrivate in Slovacchia 74 tonnellate di forniture mediche dalla Cina con un volo cargo speciale. Il materiale è stato scaricato dai militari del comando centrale di Bratislava che hanno provveduto al suo con mezzi dell’esercito nella sede dell’ente statale delle Riserve materiali. L’operazione si è svolta nell’ambito del programma NATO-SALIS con l’uso di un aereo Antonov di grande capacità di stanza in ucraina. La fornitura in questione comprende maschere, guanti e tute protettive per il personale sanitario.

