Ambasciata: un altro autobus da Bratislava ha rimpatriato cittadini italiani

Riceviamo dall’Ambasciata d’Italia e e pubblichiamo

Nella mattinata di ieri è partito da Bratislava un pullman, con circa 30 connazionali, diretto a Roma. Il rimpatrio è stato organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Bratislava, d’intesa con l’Unità di Crisi della Farnesina ed in collaborazione con l’Ambasciata slovacca a Roma ed il Ministero degli Esteri slovacco. Questo è il terzo pullman organizzato dall’Ambasciata d’Italia per consentire il rientro in Italia dei connazionali non residenti in Slovacchia, a seguito delle stringenti misure di restrizione alla circolazione disposte dal governo di Bratislava. Lo stesso pullman oggi provvederà al rimpatrio di cittadini slovacchi.