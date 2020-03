Agg.to COVID-19: i positivi sono 226 in Slovacchia fino a giovedì 26 marzo alle 11:00

Ci sono 10 nuovi casi confermati di malattia COVID-19 nella giornata di ieri in Slovacchia, come ha annunciato poco fa l’Autorità di salute pubblica (ÚVZ). Ieri i nuovi casi erano stati 12. Gli infetti sino ad oggi diventano dunque 226 – 115 maschi e 101 donne – mentre il numero di tamponi effettuati fino a ieri è salito a 4.751, cioè 335 in più nell’ultimo giorno. Ancora molto pochi, notano in molti.

Nel frattempo in Repubblica Ceca, con una popolazione circa il doppio di quella slovacca, oggi sono stati 1.775 i casi confermati di infezione, 291 solo nelle ultime ventiquattr’ore, e sono sei le persone decedute, mentre dieci finora sono i guariti. Praga ha eseguito 26.698 test, oltre cinque volte quelli della Slovacchia.

Breve descrizione dei casi confermati:

Uomo, Osp. Univ. Bratislava-Kramáre, distretto di Bratislava

Donna, distretto di Partizánske

Uomo, distretto di Prievidza, rientrato dal Brasile

Donna, distretto di Považská Bystrica

Uomo, Osp. Univ. Bratislava-Kramáre, distretto di Dunajská Streda

Donna, quarantena a Gabčíkovo

Uomo, quarantena a Gabčíkovo

Uomo, quarantena a Gabčíkovo, distretto di Bratislava

Uomo, distretto di Liptovský Mikuláš, ritorno dalla Spagna

Donna, distretto di Zlaté Moravce

Sabato 21 marzo sono rientrati in patria 194 slovacchi provenienti dalla Germania e dai Paesi Bassi, e sono ospitati per il periodo obbligatorio di isolamento di 14 giorni, come prevede la normativa di emergenza per tutti coloro che entrano nel paese, in centri di quarantena dei ministeri degli Interni e della Difesa sugli Alti Tatra. Di questi, 98 slovacchi sono in quarantena obbligatoria presso l’Hotel Granit a Tatranské Zruby, 49 nella struttura di Kremenec a Tatranská Lomnica e 47 nel Centro per scopi speciali a Štrbské Pleso. Le strutture sono sorvegliate da soldati e polizia 24 ore al giorno. Ai residenti in quarantena è vietato lasciare la struttura e non è consentito l’accesso a nessuno dall’esterno. Dovrebbero essere sottoposti ai test diagnostici per il coronavirus, e solo se negativi dovrebbero poter continuare la quarantena presso le loro famiglie.

La situazione

Questa dunque la situazione a livello nazionale a partire dal primo caso riscontrato di COVID-19 in Slovacchia del 6 marzo 2020 ( ).

Regione Bratislava:

Bratislava (I.-V.) – 76

Malacky – 10

Senec – 4

Pezinok – 4

Regione Trnava:

Trnava – 4

Dunajská Streda – 9

Senica – 1

Piešťany – 1

Regione Nitra:

Nitra – 6

Nové Zámky – 4

Topoľčany – 4

Levice – 2

Zlaté Moravce – 4

Regione Trenčin:

Trenčín – 4

Bánovce nad Bebravou – 1

Partizánske – 4

Nové Mesto nad Váhom – 4

Ilava – 5

Považská Bystrica – 3

Prievidza – 1

Regione Žilina:

Žilina – 9

Martin – 8

Liptovský Mikuláš – 4

Bytča – 2

Ružomberok – 4

Tvrdošín – 1

Čadca – 2

Dolný Kubín – 1

Regione Banská Bystrica:

Banská Bystrica – 4

Zvolen – 2

Brezno – 2

Banská Štiavnica – 1

Revúca – 2

Veľký Krtíš – 2

Lučenec – 1

Regione Prešov:

Prešov – 4

Humenné – 1

Svidník – 5

Levoča – 1

Sabinov – 2

Kežmarok – 1

Vranov nad Topľou – 2

Regione Košice:

Košice (I.-IV.) – 5

Spišská Nová Ves – 1

Sobrance – 1

Gelnica – 1

Rožňava – 1

Michalovce – 2

