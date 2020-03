SAK: patrocinio legale gratuito per due settimane per tutti

La Camera slovacca degli avvocati (SAK) ha avviato un progetto di assistenza legale gratuita che può essere utilizzato da tutti fino al 7 aprile iscrivendosi sul sito . I richiedenti possono domandare assistenza a un avvocato a scelta tra i circa 160 professionisti coinvolti nel progetto, inviando una descrizione della loro situazione e allegando eventualmente documenti. L’avvocato risponderà con una consulenza legale di circa una pagina A4. SAK sottolinea che non rientra nel progetto di patrocinio gratuito la redazione di documenti, memorie o altri atti contro i tribunali, ma soprattutto una consulenza iniziale e le indicazioni su come procedere in una determinata situazione.

(Red)