Arrivate oggi 100.000 maschere FFP3 per il personale medico

Oggi sono giunte in Slovacchia dalla Turchia 100.000 mascherine filtranti FFP3, che andranno agli ospedali per infermieri e medici che stanno combattendo in prima linea il nuovo coronavirus. Lo ha riferito il primo ministro Igor Matovič (OĽaNO) in una conferenza stampa sottolineando che un aereo del governo li ha dove il corriere DHL le aveva lasciate a causa di problemi doganali. Secondo il premier le maschere saranno distribuite immediatamente dal magazzino centrale di Slovenská Ľupča (regione di Banská Bystrica) e arriveranno nelle prossime ore al personale medico di tutta la Slovacchia che è maggiormente a contatto con persone malate o potenzialmente malate.

In queste settimane gli aerei passeggeri della flotta governativa (in particolare i due Aibus A-319) sono stati adattati al trasporto merci proprio per evenienze come questa, ovvero per forniture urgenti di materiali di protezione individuale e altri dispositivi per far fronte all’emergenza sanitaria in atto. La settimana scorsa un velivolo slovacco era tornato dalla Cina con forniture mediche, mascherine monouso e test per il coronavirus.

(Red)

Foto minv.sk