Agg.to COVID-19: positivi in Slovacchia sono 216 fino a mercoledì 25 marzo alle 12:00

Nelle ultime 24 ore sono stati confermati dal Centro di riferimento nazionale per l’influenza 12 nuovi casi positivi di COVID-19, che portano così il totale dei pazienti infetti da coronavirus a 216. Si tratta in particolare di persone dalla regione di Bratislava (4), Žilina (3), Prešov (2), Banská Bystrica (2) e Trenčín (1). Il totale dei campioni analizzati è intanto salito a 4.416, in aumento di 476 rispetto a ieri.

Breve descrizione dei casi confermati oggi:

Uomo, Osp. Univ. Martin, distretto di Martin

Uomo, quarantena Gabčíkovo, distretto Vranov nad Topľou

Donna, Osp. Univ. Bratislava – Kramáre, distretto di Bratislava

Donna, Osp. Univ. Bratislava-Kramáre, distretto Vranov nad Topľou

Uomo, Osp. Univ. Bratislava-Kramáre, distretto di Bratislava

Uomo, Bratislava-Kramáre, distretto di Malacky,

Uomo, Bratislava-Kramáre, distretto di Bratislava

Uomo, Osp. Univ. Trenčín, distretto Považská Bystrica

Uomo, Osp. Univ. Trenčín, distretto Ilava

uomo, Osp. militare centrale Ružomberok, distretto Dolný Kubín

Uomo, Osp. Univ. Banská Bystrica, distretto Banská Bystrica

Donna, distretto di Lučenec

La situazione

Questa dunque la situazione a livello nazionale a partire dal primo caso riscontrato di COVID-19 in Slovacchia del 6 marzo 2020 ( ).

Regione Bratislava:

Bratislava (I.-V.) – 75

Malacky – 10

Senec – 4

Pezinok – 4

Regione Trnava:

Trnava – 4

Dunajská Streda – 8

Senica – 1

Piešťany – 1

Regione Nitra:

Nitra – 6

Nové Zámky – 4

Topoľčany – 4

Levice – 2

Zlaté Moravce – 3

Regione Trenčin:

Trenčín – 4

Bánovce nad Bebravou – 1

Partizánske – 3

Nové Mesto nad Váhom – 4

Ilava – 5

Považská Bystrica – 1

Regione Žilina:

Žilina – 9

Martin – 8

Liptovský Mikuláš – 3

Bytča – 2

Ružomberok – 4

Tvrdošín – 1

Čadca – 2

Dolný Kubín – 1

Regione Banská Bystrica:

Banská Bystrica – 4

Zvolen – 2

Brezno – 2

Banská Štiavnica – 1

Revúca – 2

Veľký Krtíš – 2

Lučenec – 1

Regione Prešov:

Prešov – 4

Humenné – 1

Svidník – 5

Levoča – 1

Sabinov – 2

Kežmarok – 1

Vranov nad Topľou – 2

Regione Košice:

Košice (I.-IV.) – 5

Spišská Nová Ves – 1

Sobrance – 1

Gelnica – 1

Rožňava – 1

Michalovce – 2

