Via a procedura per raccogliere i dati sulla posizione dei telefoni cellulari

L’ufficio del vice primo ministro per lo Sviluppo regionale e gli Investimenti elaborerà un quadro legislativo per consentire la raccolta di dati sulla localizzazione dei telefoni cellulari per rintracciare le persone infette di COVID-19 e identificare le altre persone potenzialmente infette tra i contatti dei malati. Lo ha affermato il vice primo ministro Veronika Remišová (Za ľudí) in una conferenza stampa oggi pomeriggio. La misura, che dovrebbe essere discussa in Parlamento a breve con procedura accelerata, dovrebbe essere solo temporanea e i dati dovrebbero essere resi disponibili solo all’Autorità di salute pubblica esclusivamente per scopi legati all’emergenza in atto relativi all’epidemia di coronavirus. I dati dovrebbero anche essere usati per dare priorità ai test di laboratorio per le persone che sono state a stretto contatto con pazienti di COVID.

Al momento come il governo di Matovič, che già questa mattina aveva annunciato la misura tra quelle in dirittura di arrivo, sarà messa in opera esattamente. Nella Repubblica Ceca la cosa è partita come volontaria, un po’ come avvenuto in Corea del Sud, dove la posizione degli infettati è indicata su una mappa interattiva online. Tracciare i telefoni e i loro spostamenti era un’idea che già frullava in testa a Matovič prima di diventare premier, e ora ha anche il sostegno degli esperti dell’unità centrale di crisi. Di certo sembra che le autorità monitoreranno i movimenti delle persone con coronavirus, ma si sta cercando la soluzione tecnica – e legislativa – per farlo. Ma secondo a sentire le osservazioni di Matovič non sarebbero monitorati solo le persone infette, ma sostanzialmente tutti. In questo caso, sarà dura portare in Parlamento una proposta così.

