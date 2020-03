Agg.to COVID-19: positivi in Slovacchia sono 204 fino a martedì 24 marzo alle 10:00

Nel corso di un briefing questa mattina, in cui l’unità centrale di crisi ha aggiornato le misure prese dal governo per delimitare il diffondersi del coronavirus, il direttore sanitario della Repubblica Slovacca Ján Mikas ha anche dato le sul numero dei contagiati dall’epidemia. Sale dunque a 204 il numero di pazienti positivi al COVID-19 fino a stamane, tutti casi confermati dal Centro di riferimento nazionale per l’influenza di Bratislava, diciannove in più di domenica sera, diciotto in ventiquattr’ore.

Nel frattempo il numero di campioni di materiali biologici testati è salito a un totale di 3.940.

Statistiche più dettagliate si possono trovare su una sezione speciale del sito del Centro nazionale per l’informazione sanitaria, a questo indirizzo: .

Qui i dati sui diciannove nuovi positivi e la loro posizione geografica.

Donna, Osp.Univ. Nitra, distretto di Topoľčany

Donna, Osp. Univ. Bratislava-Kramáre, ricoverata, distretto di Malacky

Donna, Osp. Univ. Bratislava-Kramáre, ricoverata

Uomo, Osp. Univ. Nitra, distretto di Nitra

Donna, Osp. Univ. Nitra, distretto di Topoľčany

Donna, RÚVZ Košice, distretto di Čadca

Uomo, Osp. Univ. Bratislava-Kramáre, distretto Dunajská Streda

Donna, Osp. Univ. Bratislava-Kramáre, distretto di Senec

Uomo, Osp. Univ. Bratislava-Kramáre, distretto Zvolen

Uomo, Osp. Univ. Bratislava-Kramáre, Bratislava

Uomo, Osp. Univ. Bratislava-Kramáre, Bratislava

Uomo, Osp. Univ. Bratislava-Kramáre, Bratislava

Uomo, Osp. Univ. Bratislava-Kramáre, distretto di Senec

Donna, Osp. Univ. Bratislava-Kramáre, Bratislava

Donna, Osp. Univ. Trnava, distretto di Piešťany

Donna, Osp. Univ. Bratislava-Kramáre, residente in Spagna, residenza temp. Bratislava

Donna, Osp. Univ. Bratislava-Kramáre, distretto di Malacky

Donna, quarantena Gabčíkovo, distretto di Čadca

Donna, Osp. militare centrale Ružomberok, distretto Liptovský Mikuláš

La situazione

Questa dunque la situazione a livello nazionale a partire dal primo caso riscontrato di COVID-19 in Slovacchia del 6 marzo 2020 ( ).

Regione Bratislava:

Bratislava (I.-V.) – 72

Malacky – 9

Senec – 4

Pezinok – 4

Regione Trnava:

Trnava – 4

Dunajská Streda – 8

Senica – 1

Piešťany – 1

Regione Nitra:

Nitra – 6

Nové Zámky – 4

Topoľčany – 4

Levice – 2

Zlaté Moravce – 3

Regione Trenčin:

Trenčín – 4

Bánovce nad Bebravou – 1

Partizánske – 3

Nové Mesto nad Váhom – 4

Ilava – 4

Považská Bystrica – 1

Regione Žilina:

Žilina – 9

Martin – 7

Liptovský Mikuláš – 3

Bytča – 2

Ružomberok – 4

Tvrdošín – 1

Čadca – 2

Regione Banská Bystrica:

Banská Bystrica – 3

Zvolen – 2

Brezno – 2

Banská Štiavnica – 1

Revúca – 2

Veľký Krtíš – 2

Regione Prešov:

Prešov – 4

Humenné – 1

Svidník – 5

Levoča – 1

Sabinov – 2

Kežmarok – 1

Regione Košice:

Košice (I.-IV.) – 5

Spišská Nová Ves – 1

Sobrance – 1

Gelnica – 1

Rožňava – 1

Michalovce – 2

(La Redazione)