Coronavirus, l’OMS avverte: “La pandemia sta accelerando”

La sta accelerando. Ce lo dicono i dati che aumentano di giorno in giorno, ma oggi è arrivata anche la dichiarazione ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel corso di una conferenza stampa tenuta dal direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus:

Ci sono voluti 67 giorni per arrivare dal primo caso segnalato a quota 100.000. Ci sono voluti 11 giorni per i secondi 100.000 casi e solo 4 giorni per arrivare a 300.000. Ora sono stati segnalati all’OMS oltre 300.000 casi, da ogni Paese del Mondo. Ma non siamo prigionieri delle statistiche, non siamo dei passanti che restano a guardare. Possiamo cambiare la traiettoria della pandemia COVID-19. I numeri sono importanti perché non sono soltanto numeri: sono persone, le cui vite e le cui famiglie sono state stravolte.

Ghebreyesus ha spiegato che non bisogna soltanto difendersi, ma occorre anche attaccare:

L’OMS, riconoscendo le difficoltà di alcuni Paesi nell’affrontare questa emergenza, ha ribadito l’importanza fondamentale di prendersi cura dei medici e degli operatori sanitari, senza i quali non sarà possibile vincere questa battaglia:

Con l’occasione, sottolineando l’impegno della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità nel razionalizzare e dare priorità all’utilizzo degli strumenti di protezione personale, Ghebreyesus ha ricordato che ad oggi non esistono delle terapie efficaci contro il COVID-19 e che l’utilizzo di farmaci e terapie non testate rischia di fare ancora più danni:

"Our new Health Alert has now attracted 10 million users since we launched it last Friday, delivering reliable health information directly to their mobile phones. The Arabic, French and Spanish versions will launch this week"-

