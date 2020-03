Italia, coronavirus: consentito andare a prendere chi rientra nel paese

Andare a prendere chi dall’estero rientra in Italia in aereo, treno o nave si può, purché una sola persona si rechi in aeroporto, porto o stazione per agevolarne il rientro a casa, nel rispetto delle misure di emergenza sugli spostamenti vigenti per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Coronavirus (Covid19). Lo comunica il dipartimento della Protezione civile nelle istruzioni per il rientro degli italiani dall’estero, specificando che chiunque rientra in Italia sarà controllato con il termoscanner da volontari della Protezione civile. La Polizia effettuerà i controlli di frontiera agevolando la compilazione del modello di autodichiarazione, considerato che lo spostamento per e dallo scalo rientra tra le fattispecie delle “situazioni di necessità”, specificando il tragitto. Gli italiani che rientrano dall’estero, anche in assenza di sintomi da Covid19, devono comunque comunicare il proprio ingresso in Italia al dipartimento di Prevenzione della loro azienda sanitaria locale (Asl). Saranno sottoposti per 14 giorni, specifica la Protezione civile, a sorveglianza sanitaria e autoisolamento volontario. ( )

