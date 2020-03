Italia, serrata delle attività non indispensabili. Cosa rimane aperto

Dopo un annuncio in diretta Facebook sabato in tarda serata che ha ricevuto , il presidente del Consiglio che impone nuove limitazioni per contenere la diffusione del e che prevede la chiusura, in tutta Italia, delle «attività produttive non necessarie».

Nel decreto si dice che è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, di prodotti agricoli e alimentari, e di «ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza». Si dice inoltre che sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa, le «altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale» e «le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo»: per il loro proseguimento è necessario e sufficiente inviare una comunicazione al prefetto della provincia dove si trova l’attività produttiva. Sarà il prefetto, eventualmente, a deciderne la sospensione.

Il decreto stabilisce la sospensione fino al 3 aprile da oggi, lunedì 23 marzo, ma con tempo fino a mercoledì 25 marzo per preparare le attività necessarie alla sospensione.

Sempre domenica è arrivata una nuova ordinanza dei ministri della Salute e degli Interni che stringe le maglie agli spostamenti delle persone.

E anche le singole regioni non si sono fatte mancare l’occasione per introdurre nei giorni scorsi una serie di nuove ordinanze, più restrittive rispetto alle norme nazionali.

