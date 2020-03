Aggiornamento COVID-19: sono 185 i casi in Slovacchia alle 19:00 di domenica 22 marzo

Si è registrato un forte aumento del numero di casi confermati di COVID-19 in Slovacchia nel fine settimana. Sabato si sono , il numero più alto in un solo giorno dall’inizio della crisi, mentre domenica sono stati che hanno portato il totale di casi confermati a 185. Dei 48 nuovi casi nel weekend 22 riguardano maschi e 26 sono donne.

Qui tutti i casi registrati nel weekend:

Uomo, drive-in, RÚVZ Košice, cronologia dei viaggi

Donna, Michalovce

Uomo, Revúca,viaggiato di recente in Repubblica Ceca

Donna, Osp. Militare Centrale Ruzomberok, rientrato da viaggio in Repubblica Ceca

Donna, Osp. Militare Centrale Ruzomberok

Uomo, in quarantena a Gabčíkovo, Nové Zámky, viaggiato in Austria

Donna, Osp. Universitario Nitra, Golianovo, distretto di Nitra

Donna, Osp. Università Nitra, Kocovce-Rakoluby, distretto di Nove Mesto nad Vahom

Donna, Osp. Università di Trnava, Senica

Uomo, Osp. Università di Trnava, Suchá nad Parnou, distretto di Trnava, rientro da Repubblica Ceca

Uomo, Bratislava-Kramáre, Bratislava, contatto con paziente di COVID-19

Donna, Bratislava-Kramáre, Vysoká pri Morave, distretto di Malacky, contatto con paziente di COVID-19

Donna, Bratislava-Kramáre, Veľký Krtíš, contatto con paziente di COVID-19

Uomo, Bratislava-Kramáre, Bratislava, contatto con paziente di COVID-19

Uomo, Bratislava-Kramáre, Bratislava

Uomo, Bratislava-Kramáre, Bratislava, contatto con paziente di COVID-19

Uomo, Bratislava-Kramáre, Bratislava, contatto con paziente di COVID-19

Donna, Bratislava-Kramáre, Bratislava

Uomo, Bratislava-Kramáre, Bratislava

Donna, Bratislava-Kramáre, Veľký Meder, distretto di Dunajská Streda, contatto con paziente di COVID-19

Donna, Bratislava-Kramáre, Pezinok, contatto con COVID-19

Donna, Bratislava-Kramáre, Ohrady, distretto di Dunajská Streda, contatto con paziente di COVID-19

Uomo, Bratislava-Kramáre, Dolná Strehová, distretto di Dunajská Streda

Uomo, Bratislava-Kramáre, Bratislava

Uomo, Bratislava-Kramáre, Bratislava, contatto con paziente di COVID-19

Uomo, Bratislava-Kramáre, Bratislava, contatto con paziente di COVID-19

Donna, Bratislava-Kramáre, Bratislava

Donna, Bratislava-Kramáre, Bratislava, contatto con paziente di COVID-19

Donna, Bratislava-Kramáre, Bratislava

Donna, Bratislava-Kramáre, Hrabovka, distretto di Trenčín, contatto con paziente di COVID-19

Donna, Bratislava-Kramáre, Dunajská Streda

Donna, Bratislava-Kramáre, Bratislava, contatto con paziente di COVID-19

Uomo, Bratislava-Kramáre, Bratislava, contatto con paziente di COVID-19

Donna, Bratislava-Kramáre, Bratislava, contatto con paziente di COVID-19

Donna, Bratislava-Kramáre, Bratislava

Uomo, Bratislava-Kramáre, Bratislava

Uomo, Bratislava-Kramáre, Bratislava, contatto con paziente di COVID-19

Donna, Bratislava-Kramáre, Bratislava, contatto con paziente di COVID-19

Donna, FNsP Prešov,

Uomo, FNsP Prešov, anamnesi di viaggio-Italia

Uomo, FNsP Prešov, anamnesi di viaggio-Italia

Uomo, BA-Kramáre, Bratislava

Uomo, BA-Kramáre, Bratislava

Donna, Osp. Universitario Nitra, Zlaté Moravce, rientrato dall’Italia

Donna, Osp. Universitario Nitra, Malé Vozokany, distretto Zlaté Moravce

Donna, Osp. Universitario Martin, Italia

Donna, Osp. Universitario Martin, contatto con paziente di COVID-19

Uomo, in quarantena a Gabčíkovo, Horné Dobové, distretto di Trnava, contatto al lavoro

Ad oggi il territorio della capitale Bratislava nei suoi cinque distretti ha registrato 66 casi di infezione, un terzo del totale. Il distretto più colpito è quello di Bratislava II (area est, Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa), dove sono 28 i contagi, seguito da Bratislava V (area sud, quartieri Petržalka, Jarovce, Rusovce e Čunovo) e Bratislava IV (area nord-ovest, Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica) con rispettivamente 12 e 11 casi totali.

I dati del Centro di riferimento nazionale per l’influenza e l’Ufficio di salute pubblica (ÚVZ) dicono inoltre che sono stati analizzati in totale fino a questo pomeriggio 3.489 campioni di materiale biologico, oltre 500 in più rispetto a venerdì.

Qui sotto la mappa interattiva attualizzata di tutti i casi di COVID-19 in Slovacchia suddivisi per distretto amministrativo. La si trova all’indirizzo .

(La redazione)

Illustr. CC0

Foto cc by

Una farmacia a Bratislava, 16/3/2020