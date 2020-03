Con il giuramento dei deputati iniziata l’ottava legislatura della Repubblica Slovacca

Il Parlamento ha riaperto le porte questa mattina per dare inizio con la sessione inaugurale all’ottava legislatura della Repubblica Slovacca, presieduta dal presidente uscente Andrej Danko e aperta dall’inno nazionale slovacco. I deputati eletti il 29 febbraio hanno prestato giuramento e assunto i loro mandati parlamentari. «Giuro sul mio onore e coscienza lealtà verso la Repubblica Slovacca. Adempirò ai miei doveri nell’interesse dei suoi cittadini. Rispetterò la Costituzione e le altre leggi e lavorerò per farle adottare». Questo il giuramento dei deputati, che eslamano “Lo giuro” con la mano destra sulla Costituzione della Repubblica Slovacca.

La seduta è stata organizzata con attenzione a misure di prevenzione dovute all’epidemia di coronavirus in atto, che in Slovacchia non si è tuttavia ancora manifestata in maniera così pesante come in altri paesi. Nell’assenza di giornalisti e pubblico, a causa delle limitazioni decise per il virus, l’assemblea ha eletto con 106 voti (ne bastavano 76) il suo nuovo presidente, il leader di Sme Rodina (Siamo una famiglia) Boris Kollár, raccogliendo qualche voto anche dall’opposizione (la nuova maggioranza conta 95 voti).

Boris Kollar zložil poslanecký sľub 👏. Uverejnil používateľ Piatok 20. marca 2020

Nel suo primo intervento in aula da presidente, Kollár ha detto che «i cittadini non si aspettano dal nuovo governo e parlamento inutili chiacchiere, ma azioni e cambiamenti decisivi. È importante che la coalizione di governo e l’opposizione si uniscano nel contesto di questa situazione straordinaria per la diffusione del nuovo coronavirus in Slovacchia». «È importante che in momenti cos’ difficili opposizione e maggioranza stiano uniti. Siamo sulla stessa barca», ha detto Kollár, sottolineando l’imminente crisi sanitaria ed economica. Le leggi presentate in aula saranno adottate per tutti i cittadini, quindi i legislatori dovrebbero guardare più alle ragioni delle proposte che non a chi la sta presentando. Kollár ha ringraziato il governo uscente di Petr Pellegrini (Smer-SD) per quanto ha fatto nella situazione di emergenza, e ha ringraziato di cuore operatori sanitari, servizi di soccorso, operatori di laboratorio e altre persone che lavorano quotidianamente in negozi o servizi per combattere il virus e mantenere in funzione il paese. Egli ha ammesso che probabilmente Marian Kotleba, capo del Partito nazionale Nostra Slovacchia (ĽSNS) di ultradestra diventerà presidente della commissione parlamentare per il controllo dell’intelligence militare, sebbene diversi deputati abbiano annunciato voto contrario.

La sessione sta poi proseguendo sotto la sua direzione per discutere gli altri punti all’ordine del giorno, tra i quali l’elezione dei vice presidenti, di cui uno andrà all’opposizione, presumibilmente Peter Pellegrini. Per il momento ha tuttavia eletto solo due dei quattro nomi: Gábor Grendel (OĽaNO) e Juraj Šeliga (Za ľudí). E si procederà alla votazione dei presidenti delle 19 commissioni parlamentari, 12 delle quali dovrebbero essere assegnate a rappresentanti della coalizione quadripartito di maggioranza (OĽaNO, Sme rodina, SaS, Za ľudí), e gli altri all’opposizione (Smer-SD, ĽSNS), secondo consuetudine.

I deputati hanno anche formato i gruppi parlamentari: il più forte, con 53 membri, sarà quello di OĽaNO (capogruppo Michal Šipoš), il secondo è del partito di opposizione Smer-SD (38 deputati, capogruppo Robert Fico), seguito da Sme Rodina (17, capogruppo Peter Pčolinský), ĽSNS (17, capogruppo Marian Kotleba), Libertà e Solidarietà / SaS (13, capogruppo Anna Zemanová) e Za ľudí (12, capogruppo Jana Žitňanská).

Alla fine della sessione il governo uscente di Peter Pellegrini andrà a presentare le proprie dimissioni al palazzo presidenziale. Domani, sabato 21 marzo, Zuzana Čaputová nominerà un nuovo gabinetto guidato da Igor Matovič (OĽaNO).

(Red)



Foto NRSR, FB_stranasas